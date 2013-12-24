'Makina Kafa' da yayından kaldırıldı

Show TV, yeterli reyting alamadığı gerekçesiyle Okan Bayülgen'in sunduğu ''Makina Kafa'' adlı programı da yayından kaldırdığını açıkladı.

Show TV' yeterli reytin alamadığını belirttiği Okan Bayülgen'in sunduğu 'Makina Kafa' ve Ali Sunal, Alper Kul gibi ünlü isimlerin yer aldığı eğlence programı 'Güldür Güldür' adlı programların da yayından kaldırılmasına karar verdi.

Kanal aynı nedenle pazartesi günü de 'Kelime Oyunu, Moda Takibi ve Hayata Dokunmak Lazım' adlı üç programı yayından kaldırdığını açıklamıştı.

