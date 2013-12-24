T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Makina Kafa' da yayından kaldırıldı

Okan Bayülgen'in sunduğu 'Makina Kafa' programı Show TV tarafından, yeterli reyting almadığı gerekçesiyle kaldırıldı

24 Aralık 2013 21:09

Show TV, yeterli reyting alamadığı gerekçesiyle Okan Bayülgen'in sunduğu ''Makina Kafa'' adlı programı da yayından kaldırdığını açıkladı.

Show TV' yeterli reytin alamadığını belirttiği Okan Bayülgen'in sunduğu 'Makina Kafa' ve Ali Sunal, Alper Kul gibi ünlü isimlerin yer aldığı eğlence programı 'Güldür Güldür' adlı programların da yayından kaldırılmasına karar verdi.

Kanal aynı nedenle pazartesi günü de 'Kelime Oyunu, Moda Takibi ve Hayata Dokunmak Lazım' adlı üç programı yayından kaldırdığını açıklamıştı.
 

ETİKETLER

makina kafaokan bayülgenShow TVreytingkelime oyunugüldür güldürali ihsan varol

İlgili Haberler

Ali İhsan Varol: O soruları hazırlayarak risk aldım

Gezi'nin kahramanlarından biri olarak gösterilen Ali İhsan Varol ilk kez konuştu ve 'o soruları hazırlayarak risk aldım' dedi

Kelime Oyunu'nu yolsuzluk sorusu mu bitirdi?

Show TV, Gezi parkı eylemleri ve yolsuzluk operasyonlarına dair sorularıyla dikkat çeken 'Kelime Oyunu' da dahil 3 programı yayından kaldırma kararı aldı

Ali İhsan Varol: Kelime Oyunu neden bitti bilmiyorum

Show TV'nin yayından kaldırdığı 'Kelime Oyunu' programının sunucusu Ali İhsan Varol, Show TV'den kendisine medyada yer alan bilgiler dışında bilgi verilmediğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24