Kelime Oyunu'nu yolsuzluk sorusu mu bitirdi?

Show TV, 'Kelime Oyunu', ' Moda Takibi' ve 'Hayata Dokunmak Lazım' adlı üç programı yayından kaldırdı.

Medyatava'nın haberine göre prototipte yapılacak değişikliklerin sinyallerini veren kanal yönetimi, ocak ayını beklemeden reyting beklentisinin altında giden o programları bitirme kararı aldı.

Yayından kaldırılan programlar arasında yer alan 'Kelime Oyunu' Gezi eylemlerinde polisin oransısız şiddetini ve yaşanan müdahaleleri ele alan eleştirel kelimeleri ile dikkat çekmişti.

Program 17 Aralık operasyonuna da kayıtsız kalmamış, programın sunucusu Ali İhsan Varol, yarışmada 'Halk ağzında rüşvet alan' şeklinde bir soru sormuş, sorunun doğru yanıtı ise 'Yiyici' olarak belirtilmişti.

Cem Yılmaz'dan 'kelime oyunu' çıkışı

Yılmaz, Twitter 'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"Tv deki en temiz ,düzgün program Kelime Oyunu yayından kaldırılmış... Ayıp.. gönüllü konuk olmuştum ..en sevdiğimiz programdı. Yakıştıramadım".