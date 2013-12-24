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Yaşam

Ali İhsan Varol: Kelime Oyunu neden bitti bilmiyorum

Show TV'nin yayından kaldırdığı 'Kelime Oyunu' programının sunucusu Ali İhsan Varol, Show TV'den kendisine medyada yer alan bilgiler dışında bilgi verilmediğini söyledi

24 Aralık 2013 19:50

Show TV'nin yeterli reyting alamadığı gerekçesiyle yayından kaldırdığı programlardan biri olan 'Kelime Oyunu'nun sunucusu Ali İhsan Varol, programın yayından kaldırılacağından önceden haberi olmadığını belirterek ''Kanaldan bana verilen bilgi de etrafta yazanlar gibidir. Başka bir açıklama yapmadılar'' dedi.

hurriyet.com.tr'ye konuşan Ali İhsan Varol, kanalın kendisine de bir açıkama yapmadığını dile getirirdi. Varol, yılbaşı nedeniyle çekilen ve Cem Yılmaz'ın konuk olduğu programla ilgili olarak ise kendisine bilgi verilmediğini ancak yayınlanacağını tahmin ettiğini belirtti.

Varol,  'Kelime Oyunu' nda sorduğu Gezi parkı eylemleri sırasında eleştiren sorularıyla dikkat çekmişti. Varol, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına da duyarsız kalmayarak  'halk arasında rüşvet alan' şeklinden bir soru sormuş, sorunun cevabını ise 'yiyici' olarak belirtmişti.

Ali İhsan Varol'un yaptığı açıklama şöyle:

" Bana verilen bilgi de etrafta yazanlar gibidir. Birkaç programla birlikte Kelime Oyunu da yayından kalktı. Başka bir açıklama yapmadılar.  Yarışmadaki 'Halk ağzında rüşvet alan kişi" sorusu yayından kaldırılmayı tetiklemiş midir, bilemiyorum. Ben de sormadım. Sonuç olarak kanalın kararı, belki de umdukları kadar reyting alamadık. Cem Yılmaz'ın yarıştığı yılbaşı programıyla ilgili bir şey söylemediler. Yayınlacaklardır herhalde... O kadar da değildir.." dedi.

 

Ali İhsan Varol Twitter'da da programın takipçilerine teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı.

 

 

 

'Kelime Oyunu'nun yayından kaldırılmasına pek çok ünlü isimde Twitter aracılığıyla tepki gösterdi. Atılan bazı tweetler şöyle:

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kelime oyunuali ihsan varolcem yılmazreytingShow TV
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