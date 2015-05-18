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Dünya

Makedonya'da iktidara yönelik eylemler sürüyor

Yolsuzluk iddialarından sonra başlayan eylemlerde, hükümetin istifa etmesi ve erken seçim yapılması talep ediliyor

18 Mayıs 2015 20:03

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinde, muhalefet trafından paylaşılan telefon kayıtlarında yolsuzluk yaptıkları ortaya çıkan Başbakan Nikola Gruevski ve hükümete istifa çağrısı yapıldı. Dün binlerce kişinin katıldığı eylemlerden sonra, yüzlerce kişi de başkentteki hükümet binasının önünde çadırlarla kamp kurdu.

Bakanların seçim sonuçlarında usulsüzlükten medya üzerinde baskı kurmaya ve cinayetlerin üstünün örtülmesine varan birçok yasadışı eyleme dahil olduğunu iddia eden telefon kayıtlarının yayınlanmasından sonra, geçtiğimiz hafta hükümetin iki bakanı ve istihbarat servisinin başkanı artan baskılar karşısında istifa etmek zorunda kalmıştı. 

 

Muhalefet erken seçim talep ediyor

 

Şubat ayından bu yana düzenli olarak telefon kayıtlarını kamuoyuyla paylaşan muhalefet lideri Zoran Zaev, Gruevski hükümetinin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını talep ediliyor. Başbakan Gruevski ise suçlamaları reddediyor ve muhalefetin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savunuyor.

Zaev ve partisi, hükümetin 20 binin üzerinde kişiyi yasadışı biçimde takibe aldığını ve dinlediğini iddia ediyor. Dinlenenler arasında gazeteciler, siyasiler ve dini liderler olduğu savunuluyor.

 

Geçen hafta yaşanan çatışmalarda 8'i polis 22 kişi hayatını kaybetmişti

 

Makedonya geçen hafta da Arnavut kökenli vatandaşlar ve polis arasında yaşanan çatışmalarla gündeme gelmişti. Polisin ülkenin kuzeyinde Arnavut kökenlilerin yaşadığı Kumanovo kasabasına yaptığı baskın sonrası çıkan çatışmalarda, 14 Arnavut kökenli Makedon ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet ve muhalif kaynaklar yaşanan çatışmayla ilgili farklı açıklamalar yapmıştı. Hükümet kaynakları, saldırının yurt dışından gelen bir gruba yönelik düzenlendiğini açıklasa da, muhalif kaynaklar grubun hükümet tarafından kiralandığını iddia etmişti.

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