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Dünya

Makedonya'daki kanlı çatışmanın ardından iki bakan istifa etti

Makedonya'nın Kumanova kasabasında polis güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan şiddetli çatışmada 8'i polis olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybetmişti

13 Mayıs 2015 13:26

Makedonya İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska ile Ulaştırma ve İletişim Bakanı Mile Yanakiyevski görevlerinden istifa etti.

Yankulovska, Başbakan Nikola Gruevski'ye sunduğu istifa mektubunda, "Derin siyasi kriz içerisinde bulunan Makedonya'nın geçirdiği bu zorlu günlerde, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmem inanıyorum ki tüm bunların üstesinden gelinmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve İletişim Bakanı Yanakiyevski de Başbakan Gruevski'ye sunduğu istifa mektubunda, istifasının ülkedeki siyasi durumun istikrarına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Başbakan Gruevski, istifaların ardından Makedonya Meclisi'ne İçişleri Bakanlığı için Kamu Güvenliği Bürosu Şefi Mitko Çavkov, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı içinse Devlet Yolları ve Kamu İşletmeleri Müdürü Vlado Misaylovski'nin ismini sundu. Meclise sunulan iki isim için yarın oylama yapılması planlanıyor.

Bu arada, Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu (UBK) Müdürü Saşo Miyalkov da görevinden istifa etti.

Miyalkov, Başbakan Nikola Gruevski'ye sunduğu istifa mektubunda, "Vatanıma hizmet etmek, hayatım boyunca en büyük şerefimdi. Bu en büyük sorumluluktur" ifadesine yer verdi.

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