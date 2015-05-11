Makedonya'daki çatışmada ölü sayısı 22'ye yükseldi

Makedonya'nın Kumanova kentinde cumartesi sabah saatlerinden itibaren UÇK (Kosova Kurtuluş Ordusu) ile polis arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Çatışmanın yaşandığı bölgede gerilim sürüyor. UÇK saldırıya devam edeceğini açıkladı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, cumartesi sabah saatlerinde Kosova sınırından Makedonya'ya giren 70 kişilik silahlı bir grubun sınıra yakın Kumanova kentine düzenlediği saldırı dün de sürdü.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel harekat ekipleri ile yaşanan çatışmada özel harekat ekibinden 8 kişi ve 14 UÇK militanının hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca yüksek sayıda yaralının olduğu da belirtiliyor. Silah sesleri bugün kesilmiş olsa da gerilim sürüyor.

Çatışmanın yaşandığı mahallede yaşayanlar zırhlı araçlarla mahalleden çıkarılıyor. Kentte yaşayanların kenti boşalttıkları belirtiliyor.

İçişleri ‘30 militan yakalandı’ dedi, UÇK yalanladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 30 militanın teslim olduğu açıklanırken bu açıklamaya UÇK karşılık vererek bu sayının gerçek olmadığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın 14 militanın öldürüldüğüne ilişkin verdiği bilgi, UÇK tarafından da doğrulandı.

UÇK tarafından internette paylaşılan açıklamada, saldırıların henüz bitmediği ve devam edeceği ifade edildi. Aynı açıklamada, Arnavutluk ve Kosova'daki hükümet yetkililerine, Makedonya'da Arnavut halkının yaşadığı polis şiddetine karşı tepki koyma çağrısında bulundukları belirtilen açıklama, "Yaşasın Arnavut halkı" şeklinde sone erdi.

Muhalif basında geçtiğimiz günlerde, saldırıların Makedonya ve Kosova hükümetlerinin işbirliği sayesinde gerçekleşmiş olabileceğine dair iddialar yer aldı. Bu saldırıyla, hükümet karşıtı eylemlerle sıkışan VMRO-DPMNE hükümetinin gündem kaydırarak zaman kazanacağı tahminleri yapılıyor.

Kosova hükümetinin UÇK bağlantısı

Kosova'nın mevcut Dış İşleri Bakanı Haşim Taçi, UÇK'nın eski siyasi lideri. Ayrıca Kosova'daki birçok bakanın UÇK geçmişi bulunuyor. Kosova hükümetinin Makedonya'daki VMRO-DPMNE hükümetiyle yakın ilişkileri mevcut.

UÇK, Yugoslavya'nın bölünmesinden sonra, Kosova ve Makedonya'da yaşanan savaşta Arnavut tarafını temsil etmişti. Örgüt ayrıca "Büyük Arnavutluk" hedefi olan ırkçı bir yapıya sahip. Örgütün CIA ve El Kaide ile yakından bağlantıları olduğu biliniyor.

İçişleri Bakanlığı: Mayısın ortasında kanlı eylemler düzenlenebilir

İçişleri Bakanlığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, mayıs ayının ortasında UÇK'nın kanlı eylemlerde bulunabileceği iddiasında bulundu. Hükümet medyası ise yapılan bu açıklamadan sonra saldırı tarihi olarak 17 Mayıs gününü verdi.

17 Mayıs tarihinde başkent Üsküp'te hükümet karşıtı büyük bir eylem yapılması planlanıyor. Bu eylemin bugüne kadar yapılan eylemlerin çok üzerinde bir katılım ölçeğinde olacağı öngörülüyor.

Son aylarda hükümetin ortaya çıkan suç dosyaları ve halkta biriken öfkenin birkaç aydır kesintisiz olarak sokağa yansımasının, hükümet kanadında büyük bir paniğe yol açtığı görülüyor. Hükümet yanlısı medyanın hükümet karşıtı eylemleri karalama çabasıyla yeterli algı yaratamayarak prestij kaybetmesi, son olarak hedef gösterilen 17 Mayıs tarihinin de bu karalamanın bir parçası olabileceği konusunda neredeyse kuşku yaratmıyor.

Kumanova'daki saldırıdan bir gün önce hükümet yanlısı medya, muhalefetle ilişkili suç örgütlerinin kanlı eylemlerde bulunabileceğini yazmıştı. Bu da önceden hükümet kanadıyla birlikte hazırlık yapılmış olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.