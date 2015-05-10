Makedonya'da silahlı çatışma: 8'i polis 14 kişi öldü

Makedonya polisi, Kumanova’da yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısının 14 olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sekizinin polis olduğu açıklanırken, Üsküp hükümeti iki günlük yas ilan etti.

Makedonya İçişleri bakanı Gordana Yankulovska, gecenin geç saatlerinde düzenlediği basın toplantısında terörist grupla çatışmaya giren polis güçlerinden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıklamıştı Yankulovska, yaptığı açıklamada hayatını kaybeden 3 polisin Jarko Kuzmanoski (34), Nenad Serafimoski (28) ve Saşo Samoiloski (33) olduğunu ifade etmiş, diğer polislerin kimlikleri ise açıklanmamıştı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Eyüp Salih’in haberine göre, polislerin teröristlere karşı operasyona katıldıklarını ifade eden İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska, devlet kurumlarına silahlı saldırı hazırlığında olan teröristlere karşı operasyonun devam ettiğini söyledi. Teröristlerden bir bölümünün teslim olduğunu belirten Yankulovska, diğerlerinin de etkisiz hale getirmek için çalışmaların dikkatli yürütüldüğünü açıkladı.

Çatışmalarla ilgili çelişkili iddialar mevcut

Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova kentinde yaşanan şiddetli çatışmalarla ilgili, hükümet kaynakları ve muhalif basından farklı açıklamalar gelmişti.

Makedonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İvo Kotevski, çatışmalar sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "Yurt dışından gelen silahlı terörist bir grubun devlet kurumlarına saldırı düzenleyeceği yönünde istihbarat aldık. Bunun üzerine bu gruba karşı operasyon gerçekleştirdik" demişti.

Muhalif kaynaklar ise, hükümetin açıklamalarının, son dönemde itibar kaybetmiş olmaları sebebiyle şüphe uyandırdığına dikkat çekiyor. Makedonya'daki bir haber sitesi ise saldırıyla ilgili olarak, "saldırıların düzenlenmesi için hükümet tarafından UÇK'ya bağlı iki birlik kiralandığı ve terörist gruptan polis merkezi ile belediye binasına saldırı düzenlemesi talimatı verildiği" iddiasının varlığını aktarmıştı.