Makedonya'da çatışma: En az 15 yaralı

Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentte çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenlerin olduğu söylenirken, hükümet ve bağımsız kaynaklardan farklı açıklamalar geliyor.

Hükümet kaynakları, Makedonya polisinin Arnavut nüfusun yoğun olduğu Kumanova'nın merkezindeki Tode Mendel Mahellesi'nde sabahın erken saatlerinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiası ile bir eve operasyon düzenlendiğini, evdekilerin polise silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığını açıkladı.

Kentte yaşayanlara sokağa çıkmama uyarısı yapılıyor. Çatışmaya tanık olanlar şiddetli bir çatışmanın yaşandığını ifade ediyorlar.

Hükümet : Yurt dışından bir grubun devlet kurumlarına saldırı düzenleyeceği istihbaratı aldık

Makedonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İvo Kotevski de başkent Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında, operasyonun Kumanova'nın Tode Mendel Mahallesi'nde birkaç farklı yerde düzenlendiğini söyledi. Sabah başlayan operasyon sırasında, silahlı grubun tüfek, bomba ve keskin nişancılarla karşılık verdiğini kaydeden Kotevski, çatışmada ölü yada yaralı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Kotevski, "Yurt dışından gelen silahlı terörist bir grubun devlet kurumlarına saldırı düzenleyeceği yönünde istihbarat aldık. Bunun üzerine bu gruba karşı operasyon gerçekleştirdik" dedi.

soL Haber Protalı'nın haberine göre ise hükümetin açıklamaları son dönemde itibar kaybetmiş olmaları sebebiyle şüphe uyandırıyor. Makedonya'daki bir haber sitesinin iddiasını alıntılayan soL, "saldırıların düzenlenmesi için hükümet tarafından UÇK'ya bağlı iki birlik kiralandığı ve terörist gruptan polis merkezi ile belediye binasına saldırı düzenlemesi talimatı verildiği" iddiasının da varlığını aktarıyor.

'Suçun muhalefet cephesine atılabileceği düşünülüyor'

"Makedonya'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor" başlıklı haber şu şekilde:

Sabah saat 04.00 itibariyle Kumanova kentinin merkezine yakın bir bölgede silah sesleri duyuldu. Açılan ateşin bir polis merkezini hedef aldığı ve etraftaki birçok binaya zarar verdiği, bir fabrikanın sabah vardiyasında çalışan işçilerin ise kurşunların az bir payla işçileri sıyırdığı ifade ediliyor. Saldırıya karşılık veren polisle çatışmalar hala sürüyor. Saldırgan grubun yaklaşık 70 kişi olduğu, makinalı tüfek ve el bombası kullandıkları belirtiliyor. En az 15 yaralı ve hayatını kaybenlerin olduğu iddia ediliyor.

Makedonya'da hükümet yanlısı medyada dün dikkat çekici ifadeler yer aldı. Belirtilene göre muhalefet cephesi önümüzdeki günlerde kanlı eylemler düzenleyecek, bu eylemler için de kendi üyelerinin yanı sıra suç örgütleriyle işbirliği yapacaktı. Bu ifadelerin ardından suçun muhalefet cephesine atılabileceği düşünülüyor.

Ancak halihazırda hükümetin itibarını kaybettiği, muhalefet cephesinin meşruluğunun fazlasıyla arttığı bir ortamda bu ifadelerin inandırıcılığı etkisini yitiriyor. Aksine, doğrudan hükümetin talimatıyla yapılmış bir eylem olması daha muhtemel görülen bir durum.

'Teröristlerin UÇK bağlantılı olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor'

Makedonya İçişleri Bakanlığı teröristlerin Kosova sınırından giriş yaptıklarını doğruladı. Teröristlerin UÇK bağlantılı olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Makedonya'daki bir haber sitesinin iddiasına göre, saldırıların düzenlenmesi için hükümet tarafından UÇK'ya bağlı iki birlik kiralandı ve terörist gruptan polis merkezi ile belediye binasına saldırı düzenlemesi talimatı verildi.

Hükümet medyasının bu yönde önceden hazırlık yapması ve hükümetin protestolara karşı bugüne kadar elle tutulur bir tepki koyamaması, hükümetin yeni bir çıkış arayışına girmiş olabileceğini düşündürüyor. Eylemlerin terörize edilerek korku salınması ve meşruluğunun sarsmasına yönelik bir hamle olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Makedon ve Arnavutlar uzun yıllar sonra protestolar sayesinde bir araya gelmişlerdi

5 Mayıs günü yaşanan eylemde de eylemciler arasından bir grup, alışıldık olmadık şekilde polise saldırmış, diğer eylemciler de bunu önlemişti. Hemen ardından hükümet medyası bu veriyi kullanarak eylemleri karalamaya başlamıştı.

Makedonya'da Makedon ve Arnavutlar uzun yıllar sonra protestolar sayesinde ortak bir siyasi tavırla bir araya gelmişlerdi. Kendi başına bu durum halk nezdinde olumlu tepkiler bulmuş ve milliyetçi tonlardan arınıldığı yorumları yapılmıştı. Bugün saldırının başladığı saatlerden beri hükümete yakın medya özellikle saldırgan grubun Arnavut kimliğine işaret ediyor.

Bu durumun kolay kolay eylemci kitlenin içerisinde bir ayrılığa yol açamayacağı ve uzun bir süre ortaya dökülen kabarık suç dosyalarının üzerini örtemeyeceği görülüyor.