Makedonya'da muhalefet yolsuzluk kayıtlarına karşı sokakta!

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinde Başbakan Nikola Gruevski'ye istifa çağrıları yapılıyor. Protestoların gerekçesi son aylarda çıkan ve Başbakan Gruevski'nin görevini kötüye kullandığını iddia eden haberler.

Muhalefet tarafından kamuoyu ile paylaşılan telefon kayıtlarında, hükümet bakanlarının seçim sonuçlarında usülsüzlükten medya üzerinde baskı kurmaya ve cinayetlerin üstünün örtülmesine varan birçok yasadışı eyleme dahil olduğu iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta hükümetin iki bakanı ve istihbarat servisinin başkanı artan baskılar karşısında istifa etmek zorunda kalmıştı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, muhalefet özellikle istifa eden isimlerden İçişleri Bakanı Gordana Jankulovska ile İstihbarat Servisi Başkanı Saso Mijalkov'un yargı ve medyayı kontrol altında tutmak için usülsüz telefon dinlemeleri yaptığını savunuyor.

Gruevski hükümeti ise suçlamaları reddediyor ve muhalefetin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savunuyor.

Bugünkü hükümet karşıtı gösterilerin ardından yarın için hükümet yanlısı bir gösteri planlanıyor.

'20 bin kişi usülsüz dinlendi' iddiası

Muhalefet lideri Zoran Zaev, Şubat ayından bu yana düzenli olarak telefon kayıtlarını kamuoyuna açıklıyor.

Zaev ve partisi hükümetin 20 binin üzerinde kişiyi yasadışı biçimde takibe aldığını ve dinlediğini iddia ediyor.

Dinlenenler arasında gazeteciler, siyasiler ve dini liderler olduğu savunuluyor.

Muhalefet, kamuoyuna açıklanan tapelerin, hükümetin en üst kademelerinde yolsuzluğun ve usülsüzlüklerin yaygın hale geldiğini kanıtladığını savunuyor.

Hükümet karşıtlarının talebi Başbakan Nikola Gruevski'nin istifa edip erken seçim kararı alması yönünde.

2006'dan bu yana iktidarda olan Gruevski ise erken seçim çağrılarının yersiz olduğunu söylüyor.

Arnavut kökenliler ve polis arasında çatışma

Makedonya geçen hafta da Arnavut kökenli vatandaşlar ve polis arasında yaşanan çatışmalarla gündeme gelmişti.

Polisin ülkenin kuzeyinde Arnavut kökenlilerin yaşadığı Kumanovo kasabasına yaptığı baskın sonrası çıkan çatışmalarda, 14 Arnavut kökenli Makedon ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

2,1 milyon nüfuslu Makedonya'da Arnavutluk kökenblilerin toplam nüfusa oranı yaklaşık yüzde 25.