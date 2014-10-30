Mahmud Abbas: Mescid-i Aksa'nın kapatılması savaş ilanı

Batı Kudüs'te Yehuda Glick isimli aşırı sağcı hahamın silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasının ardından İsrail polisi, ikinci bir bildirime kadar Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanlara kapatıldığını duyurdu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, karar için savaş ilanıdır dedi.





Anadolu Ajansı'nın haberine göre, turistler ve Yahudi yerleşimciler de dahil hiç kimsenin Aksa'ya girişine izin verilmeyecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in aldığı bu kararın savaş ilanı olduğunu belirtti. İsrail polisinin bu kararı, Batı Kudüs'te aşırı sağcı hahama silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından geldi. Bazı aşırı sağcı Yahudi gruplar saldırıya misilleme olarak topluca Mescid-i Aksa'ya yürüme çağrısı yaptı. Glick'in, konuşmacı olarak katıldığı " İsrail'in Süleyman Mabedi'ne Dönüşü" adlı konferanstan döndüğü sırada saldırıya uğradığı kaydedildi.