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Dünya

İsrail-Filistin barış görüşmeleri Kahire'de başlıyor

Filistin heyeti üyesi Halid el-Bataş, İsrail ile Filistinli gruplar arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin, Mısır'ın başkenti Kahire'de 27 Ekim Pazartesi günü başlayacağını açıkladı

22 Ekim 2014 20:17

Filistin heyeti üyesi Halid el-Bataş dolaylı ateşkes müzakerelerine katılarak "Mısır tarafı, Filistin heyetinin başkanı Azzam el-Ahmed'e müzakerelerin 27 Ekim'de başlayacağını belirterek, "Yine de tarih konusunda nihai sonucu bekliyoruz. Müzakerelerin, Filistin halkının talepleri ve diğer şartlarda anlaşmaya varılması için söz konusu tarihte yapılmasını umuyoruz. İnşallah tarihin gecikmesini gerektirecek bir sorun olmaz" dedi.

 

'Mısır 5 maddelik ajandayı sundu'

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filistin heyetinin diğer üyesi Kays Abdukerim de "Mısır tarafı, müzakerelerin yeni turu için önerdiği 5 maddelik ajandayı sundu. Bu maddeler, denizdeki avlanma alanının genişletilmesi, İsrail ile Gazze arasındaki tampon bölgenin ortadan kaldırılması, havaalanı, liman inşası, esirler ve ölenler ile ilgili konuları kapsıyor" diye konuştu.

 

'Müzakerelerin ilk günü konumumuzu belirleyeceğiz'

 

Görüşmelerde İsrail'in 26 Ağustos'ta yapılan anlaşmaları ihlali ve bölgenin imarı için gereken malzemelerin girişi konularının da ele alınmasını beklediklerini dile getiren Abdulkerim, "Şu ana kadar ajandanın kabulü veya kabul edilmemesi konusunda karar vermedik. Bu konuda araştırmalarımızı yapıyoruz. Müzakerelerin ilk günü konumumuzu belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

 

Abdulkerim, İsrail'in 12 Haziran'dan sonraki tutuklamalarıyla ilgili konunun da müzakerelerde ele alınmasını istediklerini kaydetti. İsrail ile Filistinli gruplar arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde ''ateşkese riayet'' vurgusu yapılarak, müzakerelere ekim ayının son haftasında devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti. 

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da havadan ve denizden, 17 Temmuz'da ise karadan saldırıya geçmişti. Daha sonra orduyu karadan geri çekerek hava saldırılarına devam eden İsrail, 26 Ağustos'ta Filistinli gruplarla varılan ateşkesin ardından saldırılarına son vermişti.

 

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