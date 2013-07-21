Erdoğan ve Abbas, Filistin barış müzakerelerini konuştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonla aradığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, İsrail ile Filistin arasında barış müzakerelerinin yeniden başlaması için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bölgede yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi.

Özgür Altuncu'nun DHA'da yayımlanan haberinde yer alan, Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Abbas, Filistinli taraflar arasında ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalara da değinilen görüşme sırasında Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceğini vurguladığı öğrenildi.