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Politika

Erdoğan ve Abbas, Filistin barış müzakerelerini konuştu

Başbakan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakereleri sürecinde, Filistin halkına destek vermeye devam edeceğini vurguladı

21 Temmuz 2013 20:14

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonla aradığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, İsrail ile Filistin arasında barış müzakerelerinin yeniden başlaması için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bölgede yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi.

Özgür Altuncu'nun DHA'da yayımlanan haberinde yer alan, Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Abbas, Filistinli taraflar arasında ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalara da değinilen görüşme sırasında Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceğini vurguladığı öğrenildi.

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