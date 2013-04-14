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Dünya

Filistin Başbakanı Selam Feyyad'ın istifası kabul edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Başbakan Selam Feyyad'ın istifasını kabul ettiği bildirildi

14 Nisan 2013 01:07

Ramallah'taki Filistin Yönetimi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada,Mahmud Abbas'ın Selam Feyyad'ı makamında kabul ettiği belirtildi. Görüşme sırasında, Abbas'ın, Feyyad'ın sunduğu istifayı kabul ettiği ancak onu yeni hükümet kurulana kadar işleyişi devam ettirmekle görevlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, iki tarafın da karşılıklı olarak yapılan çalışmalardan ve birbirlerine duydukları güvenden dolayı teşekkürlerini ilettikleri kaydedildi.

Geçen perşembe istifasını sunan Feyyad, 2007'den bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Daha önce Arap basınında, Feyyad'la Mahmud Abbas arasında hükümet politikalarına ilişkin anlaşmazlıklar olduğu ve istifa kararının bu görüş ayrılıkları ile ilgili olabileceği yorumları yer almıştı.
    
    

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