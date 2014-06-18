'Filistin birliği tehlikede'



Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci üç gencin kaçırılması Ortadoğu’da kırılgan dengeleri yeniden altüst etti. Kaçırma olayının arkasında Hamas’ın bulunduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu uluslararası toplumu Filistin’de yeni kurulan birlik hükümetine karşı harekete geçmeye çağırdı. Radikal İslamcı Hamas ile Batı’nın desteklediği El Fetih hareketi, geçen ay barışma yönünde bir girişimde daha bulunarak birlik hükümeti kurmuştu. Uzmanlar, Netanyahu’nun kaçırma olayını birlik hükümetini dağıtmak için bir fırsat olarak gördüğü konusunda hemfikir.

Hamas’a karşı eldeki tüm imkanların kullanılacağını bildiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumu Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’a birlik hükümetinden çekilmesi için baskı yapmaya çağırdı. Netanyahu Yahudi gençlerin kurtarılmasının uzun zaman alabileceğini de bildirdi.

Abbas'ın zorlu ikilemi

Geçen perşembe günü ortadan kaybolan 16 ve 19 yaşlarındaki üç Yahudi yerleşimci genci arama çalışmalarına operasyonlar eşlik ediyor. İsrail askerleri çoğu Hamas aktivisti 200’ü aşkın Filistinli’yi tutukladı. Batı’nın desteklediği Filistin lideri Mahmud Abbas kaçırma olayını da İsrail ordusunun orantısız tepkisini de kınadığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu haftasonunda Abbas’ı telefonla arayarak kaçırılan gençlerin kurtarılması için yardım etmesi talebinde bulunmuştu.

Alman Heinrich Böll Vakfı’nın Ramallah bürosu yöneticisi Rene Wildangel Mahmud Abbas’ın çok zor bir ikilem içinde olduğunu belirtiyor:

“Hamas ile daha yeni başlayan bu hassas barışma süreci bir kez daha başarısızlığa uğrar ve bu birlik hükümeti dağılırsa, bu sadece İsrail ile barış süreci değil, aynı zamanda İsrail ve Filistin’deki genel durum için, gelecek için son derece karanlık bir tablo ortaya çıkarır. Çünkü o zaman izlenecek siyasi yol kalmaz. Bu bir fırsattı. Benim izlenimim, Netanyahu’nun bu kaçırma olayını, Filistin’deki birlik hükümetini dağıtmak için bahane olarak kullandığı.”

"Bölünme İsrail'in işine gelir"

Hamas ise kaçırma olayının arkasında olduğu iddiasını ne doğruladı ne de yalanladı. Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada Yahudi gençleri kaçıranlar “El Halil'in kahramanları” olarak nitelendirilmiş ve Abbas, arama çalışmalarında İsrail'e destek vermekle eleştirilmişti.

Wildangel, Hamas ve El Fetih arasında bağların kopmasının en çok İsrail'in işine yarayacağını söylüyor:

"Hamas ve El Fetih arasındaki eski bölünmenin yeniden gerçek olması tabii ki Netanyahu’nun ve İsrail'deki sağ partilerin çıkarına. İsrail hükümeti bu birlik hükümeti konusunda ne düşündüğünü çok açık ortaya koydu. Ve bu kaçırma olayı bu politikayı hayata geçirme fırsatı sunuyor."

"Kriz Abbas'ın sonunu getirebilir"

Wildangel, mevcut krizin Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın siyasi sonunu getirebileceği görüşünde.

“Filistinliler ve İsrail arasında Ortadoğu sorununun çözümü için bir dizi anlaşmanın yapıldığı Oslo ile oluşturulan Filistin siyasi sistemi geçmişte de yenilgiler aldı. Siyasi hedeflere ulaşılamadığı için parti ve özerk yönetim zayıfladı. İşgal devam etti, Yahudi yerleşimleri genişledi. İnsanlar son derece mutsuz. Günün birinde üçüncü İntifada’nın başlayacağı spekülasyonları var. Diğer yanda ağır bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Siyasi hedeflerini hayata geçiremeyen hiçbir hükümet uzun vadede tutunamaz. Bu nedenle Abbas bir çıkmazın içinde.”