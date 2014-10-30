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Dünya
Deutsche Welle

İsveç, Filistin'i resmen tanıdı

Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, İsveç hükümetinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldığını açıkladı. İsveç, Filistin'i tanıyan ilk Batılı ülke oldu.

30 Ekim 2014 13:01

İsveç'te geçen ay yapılan genel seçimle iş başına gelen Stefan Lofven başbakanlığındaki merkez-sol hükümet, dış politikada önemli bir adım attı.

Başbakan Lofven bu ay başında göreve başlarken yaptığı konuşmada Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuş, İsrail'in tepkisini çekmişti.

Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, "Dagens Nyheter" gazetesinde yayımlanan makalesinde, Filistin'e ilişkin kararlarının bölgede daha iyi bir geleceğe katkı sağlayacağını söyledi.

İki devletli çözüm öneren İsrail, Filistin'in üçüncü ülkeler tarafından tanınmasının barış sürecine zarar verdiğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Dışişleri Bakanı Margot WallstromFilistinBatılıStefan LofvenLofvenBakanı Margot WallstromNyheter34;Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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