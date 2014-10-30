İsveç, Filistin'i resmen tanıdı

İsveç'te geçen ay yapılan genel seçimle iş başına gelen Stefan Lofven başbakanlığındaki merkez-sol hükümet, dış politikada önemli bir adım attı.
Başbakan Lofven bu ay başında göreve başlarken yaptığı konuşmada Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuş, İsrail'in tepkisini çekmişti.
Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, "Dagens Nyheter" gazetesinde yayımlanan makalesinde, Filistin'e ilişkin kararlarının bölgede daha iyi bir geleceğe katkı sağlayacağını söyledi.
İki devletli çözüm öneren İsrail, Filistin'in üçüncü ülkeler tarafından tanınmasının barış sürecine zarar verdiğini savunuyor.