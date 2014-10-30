İsveç, Filistin'i devlet olarak tanıdı

İsveç 'in yeni seçilen merkez-sol hükümeti Filistin'i devlet olarak tanıdı. İsveç'in Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, yerel gazete Dagens Nyheter'de yazdığı açıklamada, İsveç hükümetinin müzakere masasına oturacak Filistinlileri desteklemek istediğini ifade etti.

'Sorunlar iki devletli çözüm ile aşılabilir'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, parlamentonun 2 Ekim'de başbakanlığını onayladığı Sosyal Demokrat Parti lideri Stefan Löfven, 3 Ekim'deki basın açıklamasında, Filistin'i tanıyacaklarını açıklarken, "İsrail ile olan sorunlar, uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözüm ile aşılabilir" dedi. İsveç'in Filistin'i tanıması, bir AB üyesinin böyle bir karar alması bakımından önem taşıyor. Macaristan, Polonya ve Slovakya gibi ülkeler AB üyesi olmadan önce Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

İsveç'te 14 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Çevre Partisi ile yeni hükümet kurmuştu. 21 üyeli kabine Yeşiller ve Çevre Partisi'ne 5 bakanlık verilirken Türk kökenli Mehmet Kaplan, Şehircilik ve İskan Bakanı olmuştu.