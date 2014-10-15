Roger Waters: Filistin halkına yönelik İsrail şiddetinden tüm insanlık sorumlu

Pink Floyd grubunun vokalisti İngiliz müzisyen Roger Waters, ABDli Huffington Post gazetesinde yayımlanan yazısında, ABD hükümetini de kapsayarak batılı hükümetlerin Filistin'de İsrail tarafından sivil halka uygulanan insanlık suçuna seyirci kalmasını eleştirdi.

Ünlü müzisyen, “Batılı hükümetler Filistinli çocukları kurtarmakta başarısızlığa uğruyor” başlıklı yazısında, "Yaşanan bu olaylardan tüm dünyanın sorumlu olduğuna" işaret ederken, "İşlenen insanlık suçlarına karşı direnmek herkesin görevidir" dedi.

Roger Waters, kızı "India" ve onun bebeğinden söz ettiği yazısından; torunu doğduğunda, birçok fırsata sahip, geleceği açık olan bu bebeğin aksine bu kadar şanslı olamayan tüm diğer çocukları düşündüğünde sevincinin yarım kaldığını belirterek, "Torunumun yüzünde dünyadaki diğer çocukların yansımasını görüyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen, "Suriye’de ölen çocuklara, Nijerya’da kaçırılan kız çocuklarına, Gazze’de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklara ve dünyada işlenmeye devam eden tüm insanlık suçlarına" dikkat çekti.



Waters , hayatta kalan çocukların yüzlerindeki ağır travmaların yarattığı endişenin kendisine verdiği üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Batılı liderlerin olaylar karşısında takındıkları tutumdan tiksiniyorum. Dünyanın geneline hakim olan militarizm ve kökten dincilik, çocuklar için daha iyi bir gelecek yaratmaya yönelik kolektif çabayı geriletiyor."

“İsrail hükümeti savunucuları tarafından suçlanabileceğini, ama Filistin halkına yapılanlar üzerine konuşmaya devam edeceğini” belirten Waters, “İsrail’in bu yaz Gazze’ye yaptığı 50 günlük saldırılar süresince 500’ün üstünde çocuğun katledilmesinden ve Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı İsrail şiddetinden, sadece İsrail hükümetinin değil, kolektif olarak tüm insanlığın sorumlu olduğunu” söyledi.

Waters yazısında üye olarak katıldığı Brüksel’de Filistin’deki durum için düzenlenen “Yargı dışı Russell Mahkemesi”nden de bahsetti. Mahkeme sonucu ulaşılan karara göre, Filistin’deki halka karşı İsrail tarafından ciddi insanlık suçu işleniyor.

Yazısında, “Başta çocuklar olmak üzere Filistin’de insanların “travma sonrası stres bozukluğu” gibi ciddi psikolojik sorunlara sahip olduğunu” dile getiren Waters, “Batılı hükümetlerin İsrail tarafından işlenen bu insanlık ve savaş suçuna müdahale edebilecek güce sahipken, Filistinli çocukların maruz kaldığı korkunç gerçekliğin önemini azaltarak, sadece İsrail’in politik endişeleri üzerine odaklandıklarını” da belirtiyor.

Waters, ABD Başkanı Barack Obama’nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğinde “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında endişe duyduğunu ve bölgedeki statükonun değişmesi gerektiğini” söylemesini ‘doğru bir adım’ olarak nitelerken, “yine de mevcut zayıf ateşkesin sadece Filistin’e karşı başka saldırıların hazırlığı niteliğinde olduğunu” vurguladı.

“İsrail’in işgaline ve Filistin halkına uygulanan zulme karşı şiddet içermeyen bir direnişin herkes için ahlaki bir görev olduğunu” belirten Waters, Hindistan’ın ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri Gandhi’nin şiddet karşıtı direnişine de gönderme yaparak, "İsrail'in Filistin halkı üzerine uyguladığı şiddete karşı herkesin şiddetten arınmış bir direniş göstermesi gerektiğini" ifade etti.

Roger Waters, Filistin’de ölen çocuklar için şu sözleri dile getirdi: “Masum çocukların ölümüne ağlamayı bıraktığım gün, George Orwell’in de dediği gibi ‘Büyük Birader’in sevgisinden başka hiçbir sevgi var olmayacak’.

Elbette, bundan daha iyisini başarabiliriz.”

Huffington Post'ta yayımlanan yazıya buradan ulaşabilirsiniz.