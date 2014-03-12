Mahkemeden Topçu Kışlası kararı: Onayı uygundur

İstanbul Beyoğlu’ndan sorumlu 2 No’lu Koruma Kurulu’nun ‘kamu yararına aykırı’ diyerek reddettiği Topçu Kışlası projesi, yeniden gündemde. Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin ‘Topçu Kışlası’ projesine Yüksek Kurul’da verilen onayın iptal edilmesi için açtığı dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nce reddedildi.

Elif İnce'nin Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Topçu Kışlası Projesi, 2 No’lu Koruma Kurulu’nca ‘kamu yararına aykırı’ diyerek reddedildikten hemen sonra Başbakan Tayyip Erdoğan’dan “Reddi reddederiz” açıklaması gelmişti. Ardından 2013 Şubat’ta Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 2 No’lu Koruma Kurulu’nun reddettiği projeyi, hiçbir gerekçe göstermeden onaylamıştı.

Bunun üzerine Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği bakanlığa dava açarak yüksek kurul kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 31 Mayıs’ta ‘Telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağı’ gerekçesiyle ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Ancak aynı mahkeme, 21 Şubat 2014’te davanın reddedilmesine karar vererek “Dava konusu işlemde hukuki isabetsizlik görülmemiştir” dedi.

Mahkeme, açılan davanın “Eserin ihyasını engelleme sonucunu doğuracak” bir dava olmadığını, mahkemenin ancak “projenin eserin aslına uygun olup olmadığını” inceleyebileceğini, davacının bu yönde bir “bilgi ve belge ortaya koyamadığını” belirtti. Kararda şöyle denildi: “Davacı taraf, Taksim Gezi Parkı’nın park olarak korunmasının kamu yararı ve ihtiyaçlarına daha uygun olduğu, bugün herhangi bir kalıntısı dahi bulunmayan bir yapının ihyasının bu amaca hizmet etmediği iddiasında bulunmuştur. Ancak bu iddialar, Topçu Kışlası’nın taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin işleme karşı açılan bir davada incelenebilecek türden iddialardır.”

'Parka kanunen giremezler'

Kararı Danıştay’da temyiz edeceklerini belirten Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Avukatı Birkan Işın, “İmar planları iptal edildiği için kanunen parka giremezler. Ancak bu kararın hiçbir gerekçesi yok. Biz Topçu Kışlası’nın temel planlarının bile olmadığını, yeniden inşa için yeterli bilgi olmadığını belirtmiş, uzman görüşlerini de sunmuştuk. İki kere hukuğa aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma verilmiş davada iptal talebinin kabul edilmesi beklenir” dedi. Mimarlar Odası’nın avukatı Can Atalay da mahkeme kararının hukuksuz olduğunu savunarak “2 No’lu Koruma Kurulu, Topçu Kışlası’nın tescil edilmiş olmasını bir gerekçe olarak kabul etmemiş ve avan projeyi reddetmişti. Bu durumda idare mahkemesinin ‘Tescil kararına dava açın’ diyerek dosyayı reddetmesi kabul edilemez” dedi.

'İmar planlarının iptali Danıştay’dan dönerse tehlikeli'

1. İdare Mahkemesi 6 Haziran 2013 günü Gezi Parkı’nda yapılaşmanın önünü açan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarını iptal eden bir karar almıştı. Bakanlığın itirazı üzerine dava halen Danıştay’da görülüyor. Projeye dayanak imar planları iptal edildiği için şu anda Topçu Kışlası’nın yapılmasının hukuken mümkün olmadığını belirten Avukat Can Atalay, “Danıştay’dan planların iptal kararı geri çevrilirse kışla yapılabilir mi?” sorusuna cevaben “Uzun vadede Gezi Parkı’nı herhangi bir mahkeme kararı korumuyor, Haziranda ayağa kalkan insanlar ve bugün 7 arkadaşımızın yanına eklenen Berkin koruyor. Bütün bu davaları dikkatle takip etmek boynumuz borcu” dedi.