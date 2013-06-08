Topçu Kışlası'nın mimarı: Kışla da, AVM de, rezidans da yok

Gezi Parkı’na yapılması planlanan Topçu Kışlası projesinin mimarı Halil Onur, Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun onayında geçen projede AVM ve rezidans olmadığını söyledi. Mimar Onur, “Son günlerde yaşanan olaylar beni de endişelendiriyor” dedi. Halil Onur, projeye yönelik mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı için de ‘Hukuki sürecin sonuçlanmasını saygı ile beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

Tartışmaların odağındaki Topçu Kışlası’nın mimarı Halil Onur, hurriyet.com.tr’nin soruları üzerine konu ile ilgili açıklama yaptı.

Onur, hazırladıkları ve Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından onaylanan projede rezidans ve alışveriş merkezi yer almadığını ifade etti. Onur, proje kapsamında ana fonksiyonun Şehir Tarihi Müzesi’ olduğunu söyledi. Anılan müzenin 13.500 metrekarelik alanı kapsadığı yönünde bilgi veren Onur, toprak üzerindeki diğer alanların ise sanat galerileri, sergi salonları, kafe- kitapevleri ve satış birimlerine ayrıldığını ifade etti.



İhale bedeli 250 bin lira



Onur’un verdiği bilgiye göre toplam inşaat alanı 44 bin metrekare. İhale bedeli ile ilgili bilgiyi ticari sır kapsamına girebileceği gerekçesi ile yanıtlamak istemeyen Onur, bu konuda Atatürk Kültür Merkezi için gündeme gelen proje bedelini işaret etti. Onur, aldıkları ihalenin bedelinin AKM için gündeme gelen 2,5 milyon TL’lik proje bedelinin 10’da biri seviyesinde olduğunu söylemekle yetindi.



'Ben de endişeliyim'



Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği binlerce kişinin yaralandığı, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın belli merkezlerinin de ilgisinin yoğunlaştığı olaylar ile ilgili Halil Onur “Son günlerde yaşananlar yurdunu seven her Türk vatandaşı gibi beni de endişelendiriyor” açıklaması yaptı.



'Hukuki süreci bekliyoruz'



Halil Onur, Gezi Parkı’nda her hangi bir yapının inşası durumunda, insanların dinlenebileceği ortamın kalmayacağı yönündeki yaygın kuşkuya ilişkin ise şu yanıtı verdi:

“Öngörülen projenin hayata geçmesi durumunda Gezi Parkı bugünkü gibi insanların rahatça dinlenebilecekleri bir alan olacaktır. Bugün nasıl kullanılıyorsa yarın da aynı kullanım devam edecektir. Taksim Meydanı ve gerideki park alanları ile Gezi alanının yaya ilişkisi kesintisiz devam edecektir.”

Halil Onur, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı aldığı projenin hukuki süreci için ise “Hukuki sürecin sonuçlanmasını saygı ile beklemekteyiz” açıklaması yaptı.



Ortağı da Muhsin Ertuğrul'un mimarı



Mimar Halil Onur’un yüzde 50 ortağı olduğu HE Mimarlık Müşavirlik şirketinde Mimar Erol Kuzubaşıoğlu ile ortak olduğu anlaşıldı. Kuzubaşoğlu da, yıkımı büyük tartışmalara neden olan Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin mimarı. Onur ve Kuzubaşoğlu’nun ortak kurdukları şirketin, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, 7 Aralık 2012 tarihinde 100 bin TL sermaye ile kurulduğu anlaşıldı.