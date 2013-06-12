Kadir Topbaş Topçu Kışlası'nın nasıl olcağını gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı için, "İstanbul'un bir kent müzesi yok. Ciddi bir ihtiyaç var. Ve bizim burada ciddi anlamda bir kent müzesini arzu etmekteyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe-Çekmeköy metrosu hattının tünellerini birleştirdi. Topbaş daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Dün yaşanan olayların ardından Gezi Parkı'nda son durum nedir?" şeklindeki soru üzerine Topbaş, "Bizim bu kente Topçu Kışlası'yla birlikte başta Kent Müzesi olarak katkı sağlamak, turizmde önemli bir pay almak için attığımız bir adımı maalesef başka çevrelerce ve bir takım gruplarca farklı yönlere çekildiğini görmekten üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

'Başkanım sağolun bunları kurutmadınız yaşatınız da demediler'

Taksim'de toplamda 563 ağaç olduğunu ve 66 tanesini tekniğine uygun olarak taşıdıklarını anlatan Topbaş, bunu çevrecilerin gördüğünü belirtti. Kadir Topbaş, "Bunları Sadabad'a tekrar diktik. Şu anda yeşerdiler. Çevreciler, 'Başkanım sağolun bunları kurutmadınız yaşatınız da demediler" dedi.

‘Bir kent müzesi istiyoruz'

Topbaş, "Topçu Kışlası olarak bahsettiğimiz yapının bina olarak oturma alanı 7 bin 500 metre kare. Ortadaki top sahası olarak eski bilinen alanda 2 bin 500 metre kare, toplamda 11 bin metre kare. Yani yapı alanı, bastığı yer, oturduğu yer 7 bin 500 metre kare. Bunun Bir AVM olması zaten mümkün değil. Başbakanımız da söyledi. AVM ölçeğinde olan bir yer değil. Orada kafelerdir, bir takım ufak tefek hediyelik eşya, turizm eşyası satan malzemeleri satan yerler olabilir. Kasıt budur, esasında ama bu farklı değerlendirildi. Ben televizyon konuşmalarında da ifade ettim. 'Taksim de bir AVM'ye ihtiyaç yok' dedim. Çünkü orada cadde mağazacılığı, cadde alışverişi Beyoğlu 'nun özelliği. Bunun bozulmasını zaten istemeyiz. Diğer taraftan İstanbul'un bir kent müzesi yok. Ciddi bir ihtiyaç var. Ve bizim burada ciddi anlamda bir kent müzesini arzu etmekteyiz. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi dahil Gezi Parkı dahil toplamda 100 bin metrelik karelik bir alandır. Gezi Parkı 50 dönümlük bir arazidir. Buradaki ağaçların sadece bu ağaçlardan yani 563'den 89'unun taşınması gerekiyor. Bunlardan 12 tanesi için bir başka yere taşındığında tutma imkanı zayıf deniliyor. Diğerlerinde bu problem yok. Yine ağaçlar orada. Burada yapmak istediğimiz çevreye saygılı çevreyi rahatsız etmeyecek, halkın da kullanabileceği mekanlar oluşturmak. Hedefimiz bu. Bununda doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

‘Referandumu istemeyenler de var'

"Referandum gibi bir planınız var mı" sorusuna ise Topbaş, "Samimi olarak söyleyeyim referandumu istemeyenler de var. Mimar Odası başkanı söylüyor, ‘Onu kabul etmeyiz’ diyorlar" diye yanıt verdi.