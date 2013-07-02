'Topçu Kışlası'nı durdurma' kararına itiraza mahkemeden ret geldi

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasıyla ilgili "yürütmeyi durdurma kararı" na karşı yaptığı itirazı reddetti. Bakanlığın itirazını değerlendiren mahkeme heyeti oy çokluğu ile yürütmeyi durdurma kararını yerinde buldu. Mahkemenin Taksim Gezi Parkı'ndaki projeye ilişkin nihai kararının 2 ay içinde çıkacağı öğrenildi.

Üye hakim karşı çıkmıştı

Daha önce Gezi Parkı’ndaki çalışmalar nedeniyle Peyzaj Mimarları Odası ve Mimarlar Odası, mahkemeye itirazda bulunulmuştu. İtiraz üzerine İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 7 Mayıs 2013 tarihinde ilk inceleme sonucu ‘telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağı’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Oy çokluğu ile verilen bu karara üye hakim "Çalışmaların durdurulmasına gerek yok" diyerek muhalefet etmişti.

Mahkeme Başkanı muhalefet etti

Sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürütmeyi durduran bu karara itiraz etti ve savunmasını mahkemeye sundu. Bakanlığın itirazını değerlendiren mahkeme heyeti, oy çokluğu ile yürütmeyi durdurma kararını yerinde buldu. İlk kararda muhalif oy kullanan üye hakim, bu kez projenin durdurulması kararının yerinde olduğunu belirterek bakanlığın itirazının reddedilmesi yönünde oy kullandı. Ancak bu seferde ilk karara onay veren Mahkeme Başkanı, bu kez karara muhalefet etti. ‘Yürütmenin durdurulması yönündeki kararın kaldırılması’ yönünde oy kullanan başkan, bakanlığın itirazının yerinde olduğunu belirtti.