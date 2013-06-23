Cihan Aktaş: Topçu Kışlası yerine cami yapılsın

Eğitimini mimarlık üzerine alan yazar Cihan Aktaş, “Taksim’e müze amaçlı Topçu Kışlası yerine orta boy bir cami yapılması bana daha önemli ve anlamlı bir gündem maddesi olarak görünüyor” dedi.

Aktaş, Gezi Parkı eylemlerini ve yapılaşmayı aksam.com.tr'ye değerlendirdi. Ağaç kıyımı, çevre kirliliği, betonlaşma konularında yazılar kaleme alan Aktaş, Taksim'le ilgili önerisini de açıkladı.

Aktaş, “Ben Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcının masum olduğunu düşündüğümü her zaman dile getirdim. Bir eylemin istismarcıların eklemlenmesiyle çığırından çıkması, başlangıç sorularının haklı olduğu gerçeğini değiştirmez. Komplo teorileri öne sürülüyor. Doğrudur. Elbette Türkiye çok önemli bir ülke ve üzerinde çok fazla yıkıcı nazar var. Fakat komplo bulguları, masum eylemcilerin gururlarının incinmesinin ve canlarının yakılmasının sebebi olmamalıydı. Bu konuda olağanüstü hassasiyet göstermek bana AK Parti Hükümeti’nin gerçekleşmesi için büyük emek verdiği, hepimiz için kuşkusuz çok kıymetli olan, barış sürecinin korunup gözetilmesi açısından da önemli geliyor” dedi.

Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gezi Parkı ağaçları sökülürken yerine AVM içeren bir yapı inşa edileceği haberi eylemlerin genç bilinçlerde karşılık bulmasını etkiledi. Kimileri aynı gençlerin AVM gezginleri olduğunu söylüyor. Öyleyse gençlere ilişkin mekan/ortam/uzam bağlamları eksik olmayan anlamaya ve söyleşiye dönük bir muamele/yaklaşım sorununu ciddiye almamız gerekiyor.

İlkesel bakmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Mimarlık eğitimi görmüş bir yazar olarak bu soruya cevap aradığım sayısız yazı yazdım: Ağaç kıyımı, çevre kirliliği, oturmuş dokunun ve mahalle ruhunun yitimi, özensiz betonlaşma salgını konularında biz Müslümanlar duyarlık sahibi olsak da neden eleştiri geliştirmekte ve tepki ortaya koymakta yetersiz kalıyoruz?”

“Taksim’e müze amaçlı Topçu Kışlası yerine orta boy bir cami yapılması bana daha önemli ve anlamlı bir gündem maddesi olarak görünüyor” diyen Cihan Aktaş, “Topçu Kışlası pekala başka bir yerde sembolik olarak ihya edilebilir. Kışlanın orjinal halinin inşası plan ve malzeme itibarıyla mümkün olmadığına göre bu sembolik ihya çok daha anlamlı olur” ifadelerini kullandı.