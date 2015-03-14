Mahkeme tecavüz zanlısını mahkûm etti, Yargıtay önce onadı, sonra 'mağdurenin rızası var' deyip beraat verdi!

Siirt’te lise öğrencisi 19 yaşındaki kıza tecavüz davasında 10,5 yıl hapis cezası alan işyeri sahibinin cezasının onanmasına itiraz eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “Olayın, 19 yaşındaki mağdurenin rızasıyla olduğu ve mağdurenin beyanı dışında delil bulunmadığı, ayrıca sanığın mağdureye hediyeler vererek ve evlenme vaadinde bulunarak onun üzerinde güven kurduğu gözetilmelidir. Sanığın beraatine karar verilmeli” dedi. Milliyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 14. Ceza Dairesi’nin kararını bozarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Siirt’te lise öğrencisi 19 yaşındaki kız, okul saatleri dışında çalıştığı işyerinin sahibinin kendisine 7 ay boyunca tecavüz ettiğini öğretmenlerine anlattı. Öğretmenlerin şikâyeti üzerine işyeri sahibi gözaltına alındı. Mahkemede suçlamaları reddeden işyeri sahibi, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi, cinsel saldırı suçundan işyeri sahibini 10.5 yıl hapse çarptırdı. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, kararı onadı.

Ancak karara itiraz eden Yargıtay Başsavcılığı, “Olayın, 19 yaşındaki mağdurenin rızasıyla olduğu ve mağdurenin beyanı dışında delil bulunmadığı, ayrıca sanığın mağdureye hediyeler vererek ve evlenme vaadinde bulunarak onun üzerinde güven kurduğu gözetilmelidir. Sanığın beraatine karar verilmeli” dedi.

İtirazı kabul eden Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 14. Ceza Dairesi’nin kararını bozarak sanığın tahliyesine karar verdi.