Din öğretmeninden öğrencilere: Başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz mubah!

Tokat’ta Halil Rıfat Paşa Ortaokulu’nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ.’nin kız öğrencilere "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah, kötülük de mubah" dediğini ileri süren veliler şikâyetçi oldu. Okul Müdürü Mahmut Demirbağ, "Biz olayı velilerimizle kendi aramızda konuştuk, öğretmen kendilerinden özür diledi" dedi.

Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan Halil Rıfat Paşa Ortaokulu’nda geçen pazartesi günü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ., yedinci sınıf öğrencilerinin seçmeli Kuran- ı Kerim dersine girdi. Öğretmen L.Y.İ., iddiaya göre sınıfta bulunan toplam 17 kız ve erkek öğrencinin ders sırasında kendi aralarında konuşmasına kızarak, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah kötülük de mubah" dedi. Ardından, Tarsus’ta öldürülen Özgecan Aslan için kentte düzenlenen eyleme katılan öğrencilere de iddiaya göre "Siz koşarak eyleme gittiniz. O toprağın altında, Fatiha okudunuz mu? Siz de Özgecan gibi olursunuz" ifadelerini kullandı.

Veliler şikayet etti

Kadın öğretmen L.Y.İ.’nin kendilerine yönelik bu sözlerine üzülen kız öğrenciler okul dönüşü olanları ailelerine anlattı. Çocuklarının anlattıklarından şoke olan aileler ertesi gün okula giderek öğretmen L.Y.İ.’den şikayetçi oldu.

Okul Müdürü Mahmut Demirbağ ile görüşen veliler, bu konuda bilgi almak istedi. Okul Müdürü Demirbağ, bunun üzerine öğretmen L.Y.İ. ile görüştü, ardından velilere öğretmenin sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylediğini ve özür dilediğini bildirdi.

Müdür Demirbağ’ın açıklamalarından tatmin olmayan velilerden Fadime G. savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çocuklarımızın başı açık olduğu için ‘Size tecavüz mubah, siz de Özgecan gibi olacaksınız. Başınızı kapatacaksınız, açık olursanız elbette tecavüz ederler, siz bunu hak ediyorsunuz’ diye hakaret etmiş. Başları açık diye söylemiş. Yani 13 yaşındaki çocuğun başı açık diye böyle hakaret ediyor, seçmeli Kuran-ı Kerim dersinde. Ben de savcılığa gidip şikayette bulundum. Bu öğretmen bu okulda benim çocuğuma ders veremez."

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Hakan Akkaya, "Bu iddialar bize de geldi, inşallah doğru değildir. Savunacak hiç bir yanı yok, gerekli cezayı almasını biz isteriz" dedi.

Okul müdürü: Öğretmen özür diledi

Bu arada Halil Rıfat Paşa Ortaokulu Müdürü Mahmut Demirağ, "Biz olayı velilerimizle kendi aramızda konuştuk, öğretmen kendilerinden özür diledi" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da olayı duyduğunu ve velilerin şikayeti sonrası inceleme başlatacağını belirtti.