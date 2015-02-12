'Laik eğitim için boykot' bildirisi dağıtan öğretmenlere tutuklama istemi!

'Laik ve bilimsel eğitim’ talebi ile 13 Şubat’ta gerçekleştirilecek okul boykotuna davet için bildiri dağıtan dört öğretmen hakkında ‘dine hakaret’ suçlamasıyla, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama istedi.

Milliyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre; savcı bildiride yazan, “Çocuklarımızı okullara hurafeler öğrensin, körpe beyinleri korkularla çarpılsın, Ortaçağ tezgahlarından geçsinler diye değil, bilimsel düşünmeyi öğrensinler diye gönderiyoruz” ifadelerinin ‘din aşağıladığını’ iddia etti.

“Dine yönelik bir ifade yok”

Savcının tutuklanmalarını istediği dört öğretmen Sulh Ceza Hâkimi Aynur Derya Kocagöz tarafından sorgulandı. Öğretmenler savunmalarında “Amacımız herhangi bir suç işlemek değildi. İfade özgürlüğü kapsamında sendikal ve anayasal hakkımızı kullandık. Hiçbir dini alenen aşağılamak gibi bir kastımız yoktur. El ilanında yazan, ‘13 Şubat 2015 günü çocuklarımızı okullara göndermeyeceğiz” şeklindeki yazı ile herhangi bir şekilde eğitime devam eden çocukların velilerine yönelik cebir ve tehdit içerikli bir ifadede bulunma kastımız yoktur” dedi.

‘Tutuksuz yargılanmalılar’

Öğretmenlerin avukatlarından Bedrettin Kalın da, “Müvekkillerim sadece eğitimde güncel olan sorunu dile getirme, ayrıca laik ve bilimsel bir eğitime zemin hazırlayabilmek için anayasal hakları kapsamında bu bildirileri dağıtmışlardır. Zaten kendileri eğitimci olan müvekkillerin eğitim haklarını engelliyici bir tavır sergilemeleri mümkün değildir.

Daha önce de aynı gerekçeler ile başka kişilere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar yapılmış ancak kişilerin eylemlerinin anayasal hak kapsamında kaldığı gerekçesi ile beraatlerine karar verilmiştir. Müvekkillerim tutuksuz yargılanmalıdır” dedi.

Hâkim Kocagöz, TCK’nın 216/3. maddesi gereğince tutuklanmalarının talep edildiğini hatırlatarak, “Söz konusu cezanın üst miktarının 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olduğu, bu itibarla suçun tutuklama yasağı kapsamında kaldığına” dikkati çekti.

Somut delil vurgusu

Kocagöz ayrıca, şüphelilerin, “cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olmaya teşebbüs ettiklerine dair kuvvetli şüpheyi gösteren somut deliller olmadığını ve şüphelilerin sabit ikametgah sahibi oluşlarını göz önünde bulundurarak” tutuklamanın orantılı olmayacağını belirtti. Serbest bırakılan öğretmenler hakkında iddianame düzenlenecek. Savcının, “laik ve bilimsel eğitim” talebi içeren el ilanları için işletilmesini istediği Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesi, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü taşıyor.