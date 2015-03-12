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Öğrencilere 'Size tecavüz mübah' diyen öğretmene soruşturma

Tokat'ta bir ortaokulda öğrencilerine 'size tecavüz mübah' diyen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

12 Mart 2015 14:39

Tokat'ta Halil Rıfat Paşa Ortaokulu'nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ.'nin, derste öğrencilere, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mübah, kötülük de mübah" dediği iddiasıyla ilgili olarak, görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma başlattı başlatıldı. Öğretmen L.Y.İ.'nin kendi isteğiyle başka bir okulda görevlendirildiği öğrenilirken, Tokat Valisi Cevdet Can, "Biz gerekli işlemleri yaptık" dedi.


Kent merkezinde Halil Rıfat Paşa Ortaokulu'nda pazartesi günü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ., yedinci sınıf öğrencilerinin seçmeli Kuran- ı Kerim dersine girdi. Öğretmen L.Y.İ., iddiaya göre sınıfta bulunan toplam 17 kız ve erkek öğrencinin ders sırasında kendi aralarında konuşmasına kızarak, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mübah kötülük de mübah" dedi. Ardından, Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan için kentte düzenlenen eyleme katılan öğrencilere de iddiaya göre, "Siz koşarak eyleme gittiniz. O toprağın altında, Fatiha okudunuz mu? Siz de Özgecan gibi olursunuz" ifadelerini kullandı. Çocukların durumu ailelerine anlatmasından sonra, veliler okula giderek durumu idareye bildirip şikayetçi oldu. Öğretmen L.Y.İ.'nin özür dilediği belirtilirken, bu gelişme üzerine bazı veliler Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.



2 müfettiş görevlendirildi



İddiaların gündeme gelmesinin ardından yapılan başvurular üzerine Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü konunun araştırılması için okulda 2 müfettiş görevlendirdi. Öğrenci velilerinin tepkisi ve bu öğretmenin tekrar derse girmesini istemedikleri yönündeki açıklamalarının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, kadın öğretmeni kentteki başka bir okulda görevlendirdi.

Öte yandan 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü programa katılan Tokat Valisi Cevdet Can ise kendisine bu konuda yöneltilen soruya, "Biz gerekli işlemleri yaptık" cevabını verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise kameralara konuşmazken, soruşturmanın sürdüğünü ve öğretmenin kendi isteğiyle okuldan ayrılarak başka bir okulda görevlendirildiğini ifade etti.

Yapılan suç duyuruları üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı, iddialar ile ilgili olarak öğrenci ve velilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
 

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