Aile Bakanlığı'na bağlı 'tecavüz merkezleri': Beni götürdüğü öğrenci evinde zorla ilişkiye girdi!

Elazığ’da yurttan kaçan ve 6 yıl boyunca istismara uğradıklarını söyleyen kızlar, yaşadıklarını anlatmalarına rağmen işlem yapılmadığını söyledi. Yurdun müdür yardımcısı ve psikoloğunun da tacizleri raporladığı ama yetkililerin ‘sessiz’ kaldığı ortaya çıktı.

Elazığ’daki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Harput Bakım, Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi’nden kaçıp jandarma tarafından bulunan S.E., B.E., E.K ve E.A. adlı 4 kız çocuğu, ifadelerinde merkezde cinsel taciz ve şiddete maruz kaldıkları için kaçtıklarını söyledi. İddia üzerine inceleme başlatan jandarma, merkeze rehabilite amacıyla getirilen kız çocuklarının, 2007-2013 yıllarında cinsel istismar, taciz ve şiddete maruz kaldığı bilgisine ulaştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2014/3637 dosya numarasıyla başlattığı soruşturmayla ilgili jandarmanın hazırladığı fezlekede, yurtta kalan diğer kızların da ifadesi yer aldı. Fezlekede, kızların, defalarca bazı görevlilerin cinsel tacizlerine maruz kaldıkları, 2 kızın intihara kalkıştığı, birinin akıl hastanesinde bir süre tedavi gördüğü, durumu yöneticilere anlatmalarına rağmen işlem yapılmadığı belirtildi.

Şüpheliler başka merkezde

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, savcılık, cinsel istismar, taciz ve şiddet uyguladıkları iddia edilen şüphelilerden A.S., N.Y., S.D., C.Ç., İ.D. ve H.A.’nın ifadesini aldı. Kızlarla ‘gönül ilişkisi’ yaşadıklarını doğrulayan N.Y. ve S.D., diğer suçlamaları reddetti. Merkezin müdürü Ş.C. de taciz ve cinsel istismara şahit olmadığını belirterek “Bu tür şikâyetler üzerine idari soruşturmalar açıldı. Ancak delil ve kanıt olmayınca işlem yapılmadı. Eğer varsa böyle bir durum suçlular gerekli cezayı alsınlar” dedi. Müdür Ş.C. ise soruşturmanın devam etmesi nedeniyle konuşamayacağını söyleyerek “Eski bir mevzu. Adı geçen kızlar ve biri hariç suçlanan personel de artık merkezde kalmıyor” dedi.

‘Tacizi gözlerimle gördüm’

Merkezin müdür yardımcısı Z.K. ise tacizlere şahit olduğunu anlattı: “Çalışanlardan A.S.’nin, kız çocuğu E.K.’ye cinsel tacizlerde bulunduğunu gözlerimle gördüm. Merkez personeli N.Y. ile şirket personeli S.D.’nin kurumun banyosunda kızlarla cinsel birliktelik yaşadıkları, yakalanmamaları için birbirlerine gözcülük yaptıklarını da takiple tespit ettim. Durumu müdür Ş.C. ile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Z.A.K.’ya ilettim. Kurum müdürü, ‘Bana yakın olduklarını düşündüğün personeli kurumdan uzaklaştırmak istiyorsun’ diyerek konuyu geçiştirdi. Şirket elemanı olarak merkezde çalışan C.Ç.’nin de kızları taciz ettiğini tespit ettim. Yine Y.B. isimli kız çocuğu cam parçası ile kendisine zarar vermeye çalıştı. Kız çocuğu, kurumda çalışan C.Ç.’nin tacizlerine dayanacak gücü kalmadığı için kendisine zarar verdiğini söyleyince C.Ç.’nin kurumdan uzaklaştırılması için resmi yazıyla gerekli yerlere ilettim.”

Tacizleri günlüğe yazmışlar

Soruşturma bir kız çocuğunun incelenen günlüğünde, “S. denilen şahıs benden faydalandı. Bana sigara getirdi, telefonunu getirdi. Keşke hiçbirisi olmasaydı” diye yazdığı, başka bir kızın ise “N. diye biri var. Gözlerime aşık olmuş. Çok sapık biri” diye bir yazıyı kaleme aldığı belirlendi.

Mağdurlar anlatıyor: Sadece Elazığ değil

Mağdur kızlardan E.K. başka yurtlarda da benzer şeyler yaşadıklarını söyledi: “Diyarbakır’da yurtta bulunduğum sırada (11-12 yaşlarındayken) da spor hocası H.A. ile 2009-2010 yıllarında ilişkiye girdik.”

Başhekim yardımcısı da..

Mağdurlardan S.E. de şu iddialarda bulundu: “Muş’ta yurtta kaldığım dönemde görevli İ.D., cinsel tacizlerde bulunup şiddet uyguladı. Müdüre bildirmeme rağmen işlem yapılmadı. Sonra Elazığ’a geldim. Burada baskı nedeniyle G.Ö. adlı kız kurumdan kaçtı. Tacizlerle ilgili müdüre dilekçe verdim, ancak işlem yapılmadı. Görevli C.Ç. yurttaki kızlara sarkıntılık yapıyordu. Bu konuyu da müdür duydu ve bu kişi başka kuruma gönderildi. Önceden tanıdığım bir hastanenin başhekim yardımcısından yardım istedim, yardım edeceğini söyleyerek beni götürdüğü öğrenci evinde zorla ilişkiye girdi.”

Psikoloğun raporundan: 9 yaşından beri tacize uğruyormuş

Harput’taki merkezin psikoloğu S.E.’nin fezlekede yer alan raporunda da şunlar kaydedildi: “Çocuklardan E.K., kurumda çalışan N.Y., A.S. ve U.’nun kendisine 9 yaşından itibaren tacizde bulunduğunu söyledi. Çocuklardan Y.B. ve M.E. de kurum çalışanı C.Ç.’nin, tacizde bulunduğunu, Y.B.’nin, bundan usandığını, kurtulmak için kollarını kestiğini, Elazığ Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’ne götürüldüğünü de anlattı. Yaşananları il müdürü Z.A.K.’ya bildirdim. Soruşturma açıldı.”

‘Beni de tehdit ettiler’

“Yine çocuklar, şirket personeli S.D.’nin, kız çocuğu E.A. ile ilişkiye girdiğini anlattı. Kızlarının anlattıklarını ilettiğimde, Sosyal Hizmetler İl Müdürü, beraber çalıştığı bir yakını vasıtasıyla bana ulaşarak, ‘Başına kötü şeyler gelebilir, stabil duruma geçmen senin için daha hayırlı olacak’ diye imalı şekilde uyarıldım.”