Mahkeme, 'paraları sıfırlama' tapelerini Adli Tıp'a soracak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ‘sıfırlama tapeleri’nin montaj olup olmadığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na sorulacak.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Erdoğan’ın, ses kayıtlarını seçim mitinginde partilere dinleten CHP’liler hakkındaki açtığı davanın ilk duruşmasında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na yazı yazılarak, tapeler konusunda yapılmış bir inceleme ve düzenlenmiş bir rapor bulunup bulunmadığının sorulmasına, rapor mevcut ise bir örneğinin gönderilmesinin istenmesine karar verildi. Duruşma, 26 Aralık 2014 tarihine ertelendi.

Zaman'dan Mehmet Güler'in haberine göre, Çanakkale’de 28 Şubat 2014’te yapılan mitingde meydana kurulan ekranlardan, 17 ve 25 Aralık operasyonlarında ortaya çıkan ses kayıtları dinletilmişti. AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncü, 1 Mart 2014 tarihinde tertip komitesi üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcının hazırladığı iddianame üzerine Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Başbakan’a hakaret suçlamasıyla 7 kişilik tertip komitesine dava açılmıştı.

Bilirkişi raporu ortada, tapeler gerçek

Yargılanan tertip komitesi üyelerine destek vermek için duruşmaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bu davanın, Türk hukuk ve yargı tarihinde ibretle hatırlanacağını belirtti. Tezcan şunları söyledi:

"Türkiye’de içinde bulunduğumuz dönemde çalmanın serbest, çaldırmamanın suç olduğu bir döneme girdik. Hırsızlığın serbest, hırsızlığa karşı koymanın suç sayıldığı bir döneme girdik. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık soruşturması kapsamında çocuklarıyla yaptığı konuşmalarda paraların nasıl saklanacağı talimatını vermiştir. O süreçte ortaya çıkan tapelerin tamamının gerçek olduğu, 2 bin 500’ün üzerindeki tapenin gerçek kayıtlar olduğu resmî bilirkişi raporlarıyla saptanmıştır. TBMM soruşturma dosyasında, bu tapelerin tamamının gerçek olduğuna ilişkin bilirkişi raporlarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ortada yolsuzluğun olduğunu açıkça gösteren bilirkişi raporları olmasına rağmen Çanakkale’de bugün görülen davada düzenlenen iddianamede, montaj kayıtların yayınlandığı gibi bir ifadeyle suç yaratılmak istenmiştir. Hodri meydan; nereye incelettirirse inceletsinler, başından beri söylediğimizin arkasındayız. Bu konuşma kayıtlarının hiçbir yeri montaj değildir. Konuşmaların tamamı gerçektir ve suçüstü yakalanmışlardır. En son 17-25 Aralık soruşturma dosyalarında bunun gerçek olduğuna dair bilirkişi raporu olduğu da açıkça ortaya çıkmıştır.”