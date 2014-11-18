Adli Tıp Kurumu 17 Aralık tapeleri için 'uygun' dedi

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi, 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili Emniyet’in tapeye (ses kayıtlarının çözüm metni) dönüştürdüğü 2 bin 593 ayrı ses kaydında ‘uygunluk’ incelemesi yaptı. Türkçe 2 bin 483 kaydın çözümünde, “Cümle eklemesi veya cümle çıkartması sonucu anlam bütünlüğünü bozacak değişiklik” tespit edilmedi.

AKP’li eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edindiği bilgiler üzerine muhalefet milletvekillerinin ayrıntılı inceleme talep ettiği konu başlıkları arttı.

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi, 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili Emniyet’in tapeye (ses kayıtlarının çözüm metni) dönüştürdüğü 2 bin 593 ayrı ses kaydında ‘uygunluk’ incelemesi yaptı.

Bülent Sarıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Türkçe konuşmaların yer aldığı 2 bin 483 kaydın çözümünde, 29 Nisan 2014 tarihli rapora göre “cümle eklemesi veya cümle çıkartması sonucu anlam bütünlüğünü bozacak değişiklik” tespit edilmedi. 100 kayıt yabancı dilde olduğundan inceleme yapılamadı. 20 adet DVD, 2 adet harici harddisk ile 12 klasörden oluşan tapelerle ilgili hazırlanan raporda Adli Fen Bilimleri Uzmanı Fizik İhtisas Dairesi Başkanı Prof. Dr. Bülent Üner, Ses ve Görüntü İnceleme Şube Müdürü Uzman Dr. Timur Kaan Gündüz ile fizik mühendisleri Nurettin Ömür ve Oğuz Kasım Kara’nın imzaları yer aldı. Raporda şu tespit yapıldı:

Basit imla hataları

“İnceleme konusu tüm ses kayıtları ile ses kayıtlarına ait tapelerde yapılan karşılaştırma sonucunda; basit imla ve yazım hataları dışında, konuşmanın anlam bütünlüğünü bozacak herhangi bir bulgunun tespit edilemediği. Tespit edilen yazım hatalarının sıklıkla; konuşmaların üst üste binmesi, seslendirilen kelimenin Türkçe dışı kelime olması durumlarında meydana geldiği, bir bütün olarak cümle eklemesi veya cümle çıkartılması sonucu anlam bütünlüğünü bozacak bir değişikliğin tespit edilemediği bildirir kanaat raporudur.”

10’unda yazı var, ses yok

TAPE klasörlerinde ID numarasıyla çözümüne yer verilen 10 görüşme ise ‘wav’ uzantılı ses kayıtlarında bulunamadı. “Gönderilen medyalar içinde bulunmadığı” bildirilen 10 tapenin kayıt numaraları şunlar: “21917665303- 1811870467- 1830979305- 1830979305- 1830985149- 1830994485- 183101233- 1831058204- 1831731481- 1875507124.” Adli Tıp, tape metinlerinde bazı sayfa numaralarının iki kez yazılması, 234 numaralı sayfaya 334 yazılması, 236 yerine 216, 466 yerine 456 yazılması ve sonraki sayfaların yanlış sıralamayla devam etmesi gibi hataları da düzeltti. Komisyondaki muhalefet milletvekilleri, şimdi Adli Tıp incelemesiyle ilgili sorulara da yanıt bulunmasını istiyor. Sosyal medyaya düşen ve TÜBİTAK tarafından ‘montaj’ raporu verilen bazı ses kayıtlarının ID numarası olup olmadığı, bunların savcılıktaki soruşturma dosyasına ve Adli Tıp incelemesine dahil olup olmadığı bilinmiyor. Muhalif komisyon üyeleri, Adli Tıp’ın uygunluk raporunun

TÜBİTAK’ın raporundaki kayıtları kapsayıp kapsamadığı, 10 tapeye ait kayıtların nerede olduğu, soruşturmayla ilgisi olmayan kişilere ait olup imha edildiyse tapelerin neden dosyada yer aldığı gibi soruların soruşturulmasını talep ediyor. Özellikle CHP’li üyeler, operasyonu yaptıktan sonra açığa alınan veya görev yerleri değiştirilen polisler ve savcıların bu amaçla da Meclis’e ifadeye çağrılmasını istiyor.