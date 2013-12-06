Mahkeme: Mustafa Balbay ile ilgili karar bugün çıkmayacak

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından tahliye edilmesi gündeme gelen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile ilgili kararın bugün çıkmayacağını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, Ergenekon davasında “hükümeti düşürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu 4 Aralık’ta karara bağladı.

Yüksek mahkeme, Balbay ile ilgili olarak, “Yasama faaliyetlerine katılmadıkları gerekçesiyle milletin temsil yetkisi ölçüsüzce ihlal edilmiştir” kararına vardı ve CHP İzmir Milletvekili’ne 5 bin lira tazminat ödenmesine karar kıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından gözler, Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çevrildi.

Mustafa Balbay’ın tahliyesi için avukatlarının yaptığı başvuruyla ilgili açıklama yapan mahkeme heyeti, CHP İzmir Milletvekili ile ilgili kararın bugün çıkmayacağını açıkladı.

Balbay, “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla 6 Mart 2009’da tutuklanmış, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.