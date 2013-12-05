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Arınç: Balbay'ın dosyası müsaitse bir an önce gereği yapılmalı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin Musatafa Balbay ile ilgili verdiği karar hakkında açıklama yaptı

05 Aralık 2013 15:45

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç , Anayasa Mahkemesi'nin CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay 'ın uzun tutukluluk süresiyle ilgili verdiği karara ilişkin şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı herkes can kulağıyla dinlemek ve eğer dosya buna müsaitse bir an evvel bu kararın gereğini yerine getirmek mecburiyetindedir. İsimleri kim olursa olsun hangi davadan yargılanıyor olursa olsunlar, 3, 4, 5 yıl bir tutuklama süresi olarak fevkalede uzundur ve Anayasaya aykırı olduğu düşünülmüştür" dedi.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurusunu değerlendirdiği Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluk süresinin "hak ihlali" olduğuna hükmetmişti.

Balbay'ın uzun tutukluluk  ve adil yargılanma hakkı yönünden yaptığı bireysel başvuruyu bugün görüşen Anayasa Mahkemesi milletvekili olmasını da dikkate alarak "uzun tutukluluğu hak ihlalidir" kararına varmıştı.

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