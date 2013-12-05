Gül: AYM'nin Balbay ve Haberal kararını çok önemli buluyorum

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi’nin uzun tutukluluk süreleriyle ilgili kararını çok önemli bulduğunu belirterek, “Bir güvence olarak da görüyorum" dedi. Kilisli bir gazeteci, Abdullah Gül’ü evlerinde ağırlamak için davette bulundu.

Kilis'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Gül, bir soru üzerine Anayasa Mahkemesi’nin uzun tutukluluk süreleriyle ilgili verdiği kararlarla ilgili değerlendirme yaptı.

Kararı çok önemli bulduğunu belirten Gül, “Herkesin farklı farklı baktığı bir dosyada Anayasa Mahkemesi'nin oybirliğiyle kararı vermesini çok önemli görüyorum. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün geçerliliği, evrensel hukuk standartlarının geçerliliği açısından önemli görüyorum. Bunu bir güvence olarak da görüyorum. Hakimler oybirliğiyle böyle bir karar verdilerse bunu çok daha anlamlı buluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, hukukun üstünlüğünün bir kez daha gösterildiğini de söyledi.

'Annemler sizi bekliyor'

Bir gazetecinin, “Kilisli bir basın mensubu olarak sizi evimizde ağırlamak isteriz. Annemler sizi bekliyor” sözleri üzerine Gül, “Onlara çok selam söyle, programlarımız nasıl olacak ortada. Çok teşekkür ediyorum” dedi.