'Mustafa Balbay'ın önünde 4 ihtimal var'

Ergenekon davası tutuklu sanığı CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından tahliye talebinde bulundu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen 4 sayfalık dilekçede avukatlar Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe gösterdi. Mahkeme heyetinin gerekçeli kararın yazımı için Silivri Cezaevi Yerleşkesi içinde bulunan odalarında bulunması sebebi ile Silivri’ye giden avukatlar gün boyunca kararın açıklanmasını beklediler. Vatan gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, mesai saatleri içinde mütaala için duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel’e giden talepten herhangi bir yanıt gelmedi. Savcının mütaalası ve mahkemenin kararı merakla beklenirken çıkabilecek 4 karar ise şöyle:

Talebi reddedebilir

“Anayasa Mahkemesi kararı bireysel hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Ceza yargılamasında mahkemenin kararını ancak Yargıtay değerlendirebilir” diyerek talebi değerlendirmez.

Tahliye verebilir

Gerekçeleri yerinde görüp tahliye edebilir.

Tutukluluğa devam çıkabilir

Anayasa Mahkemesi’nin kararını içeren tahliye talebini işleme alır. Ancak “tutukluluk yerindedir” diyerek devamına karar verebilir.

Yargıtay'a başvur diyebilir

“Biz dava ile ilgili kararımızı verdik. Şu an sadece o kararın gerekçelerini hazırlıyoruz. Dosya fiziken bizde olsa da hukuki açıdan bizden çıkmıştır. Bu konuda Yargıtay yetkilidir. Yargıtay’a başvurun” diyebilir.

Tahliyede siyasiler hem fikir

'Yeri parlamento'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: “Milletvekilleri seçildikten sonra yerleri parlamentodur. Bu mahkeme kararının gerekçesini okuyacağız. Bu kararın bence hukuka uygun olduğunu gösteriyor. Hamd olsun 3 yıldan bu yana dilimde artık pelesnk olmuş bir sözün doğru olduğunu da gösterdi. Türkiye’de yargılanan kim varsa başta tutuklu belediye başkanları olmak üzere itiraz edebilir.”

'Kanayan yara'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek: “Uzun tutukluluk konusu genelde, özelde ise tutuklu milletvekilleri konusu, son bir kaç yıldır çözemediğimiz, tartıştığımız ve beraberinde de bir çok gerginliklere sebebiyet veren bir konudur, kanayan bir yaradır. Uzun tutukluluğun hak mahrumiyetlerine, ailevi ve sosyal bir kısım sıkıntılara sebebiyet verdiğini hep ifade ettik. AYM’nin vermiş olduğu bu karar ümit ve temenni ederim ki beklentilerimizi karşılar. Bir an evvel hem tutuklu milletvekilleri hem de uzun tutuklu olarak mütalaa edilebilecek tutuklular bakımından sonuç vermesini diliyorum.”

'Derhal tahliye'

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi: “İnsan hakkı ihlali nedeniyle ilgili mahkemeye düşen görev, bu kararın gereğini yerine getirmek ve Mustafa Balbay başta olmak üzere, tüm tutuklu milletvekilleriyle ilgili durumu değerlendirerek, milletvekillerinin serbest bırakılmasına ilişkin kararları almaktır. Beklentimiz budur. Bu süreci izlemek üzere, CHP grubu olarak bir komisyon oluşturuyoruz. Bu komisyon, AYM kararı uyarınca mahkemelerdeki süreci inceleyecektir. Temennimiz şudur: AYM kararı, Resmi Gazete’de yayımladı. Gerekçeli kararın yayınlanması beklenebilir ancak bu karar, yeteri kadar açıktır.”

'Vekiller bırakılmalı'

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan: “BDP milletvekillerinin beş yıla yakın tutuklulukları doldu ve istenilen cezayı zaten yattılar. Bizim milletvekillerimiz, belediye başkanları, parti yöneticileri, daha önce uzun tutukluluk ve adil yargılama hakkının ihlali nedeniyle AİHM’ye zaten başvurdular. Ama AYM’nin bu emsal kararı sonucu eğer yerel mahkemeler bir karar verirse, bu genele teşmil olur. Bu emsal karar üzerinden tutuklu milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler sonuç alabilir.”