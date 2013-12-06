Arınç: Balbay ve Haberal için alınan karar emsal

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine tutukluluk süresinin uzamasını insan hakları ihlali saymasına ilişkin, "Bu genel bir karar olacaktır. Her partiden zannediyorum ki 5-6 milletvekili var. Onlar için de emsal bir karar, uyulması gereken bir karar olabilir" dedi.

Arınç, Batman'daki temasları kapsamında Batman Valisi Yılmaz Arslan'ı ziyaret etti. Arınç, Batman'ın her sektörde büyük gelişme gösterdiğini söyledi. Halkın çözüm sürecine büyük destek verdiğini kaydeden Arınç, 12 ilden 200 gazetecinin katıldığı toplantıda medyanın ve ülkenin sorunlarını tartışma fırsatı bulduklarını belirtti.

Daha sonra beraberinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Yılmaz Arslan ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Batman Belediyesini ziyaret eden Arınç, Belediye Başkan vekili Serhat Temel ile görüştü.

Mısır'da 5 aydır tutuklu bulunan TRT muhabiri Metin Turan'ın bugün tahliye edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başbakan Yardımcısı Arınç, çözüm sürecine Batman'ın büyük destek vermesine değinerek, kan dökülmemesi, silahların susması, huzur ortamının gelmesi, insan hakları ihlallerinin son bulması ve her konuda çözüm sürecinin neticeye ulaşması halinde bu konulara artık geçmişte yaşanan olaylar gözüyle bakılacağını dile getirdi.

Demokratikleşme Paketi ile ilgili yasal düzenlemelerin Meclise sevk edildiğini kaydeden Arınç, "Türkçeden başka dillerdeki propaganda yasağı kaldırılıyor, bütün yazılı metinler farklı dillerde olabilecek. Partilerin örgütlenmesini kolaylaştırıyoruz. Bu paket içerisinde sadece seçim sistemi ile ilgili konular yok. Onlar henüz tartışma safhasında, Bakanlar Kulundan sonra da ifade etmiştim" diye konuştu.

"Genel bir karar olacaktır"

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine "tutukluluk süresinin uzamasını" insan hakları ihlali saydığını veya adil yargılamayla ilgili gördüğünü dile getiren Arınç, şöyle konuştu:

"Bunu, 'Sadece milletvekilleri için böyle bir karar çıktı' şeklinde anlamıyorum. Bu genel bir karar olacaktır. Hem uluslararası sözleşmeler hem de evrensel hukuk prensipleri yargılamanın hem adil hem de süratli olmasını gerektirir. Son yıllarda malum özel yetkili mahkemeler veya bir takım suçlamalar karşısında mahkemeler, kendi ellerindeki yetkiyi bir başka türlü kullanmaya başladılar. Çok uzun tutukluk süresiyle karşı karşıya geldik. Şahsen bunun doğru olmadığını, dava açılıp sorgulama yapıldıktan sonra tutukluluğun derhal kaldırılması gerektiğini düşündüğümü ifade etmiştim. Her tahliye olduğunda da sevincimi ifade ettim."

"Emsal bir karar, uyulması gereken bir karar olabilir"

Tahliyenin suçlanan kişi bakımından önemli bir hak olduğunu bunun ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Arınç, şöyle dedi:

"Bir insanı 3-4 senede buradaki belediye başkanı arkadaşımızda olduğu gibi... İkincisi milletvekilleri açısından meseleye bakmak lazım. Tutuklu milletvekilleri var. Milletvekili olduktan sonra tutuklanmadıklarını herkes biliyor. Ancak uygulamalar şunu gösteriyor ki milletvekilleri açısından yargılama devam edebilir, tutukluluk hali kaldırılmalı ve meclise gelerek milletvekili olarak vazifelerini yapabilmeliler. Şimdilik Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal isimleri geçiyor ama her partiden zannediyorum ki 5-6 milletvekili var. Onlar için de emsal bir karar, uyulması gereken bir karar olabilir."

"Türkiye'nin demokraside geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli"

Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda temyiz görevi yapmadığını, sadece hak ihlali olup olmadığını tespit ettiğini ve tazminata hükmettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ama bu karar 5 bin lira kadar ucuz bir karar değildir. İşin tazminat boyutunu bırakın oradaki prensip önemlidir. 'Neden bu tutukluk süresi bu kadar uzamıştır?' şeklinde. Şuna da çok seviniyorum. Referandumda 'evet' diyenler Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı üzerine sevinmekte haklılar. Çünkü bu ancak o zaman mümkün olur. Demek ki referandumda faydalı bir iş yapmışız. Burada bulunan herkes Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider gibi başvurabiliyor. Bu çok önemli bir hak. Herkese bu hakkın tanınması Türkiye'nin demokraside geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli."

"Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkese yol gösteren bir karar oldu" diyen Arınç, şunları ifade etti:

"Tahliye olmalarını ümit ederim ve temenni ederim. Onlara şimdiden geçmiş olsun derim. Ama bu yargı işi. Yargı bu konuda ne karar verecek onu etkileme gücümüz yok. Aynı şeyi milletvekilleri açısından da temenni ederim. Her zaman söylemişimdir; onu bir parti aday göstermişse diyelim ki onun kabahatidir, bağımsızsa bir şey diyemezsiniz. Önemli olan halkın oy verip seçmesidir. Mademki egemenlik milletindir, millet iradesiyle oy kullanmış ve seçmiştir. O insanın çalışma mekanı meclistir. Mahkemesi devam eder, sonucuna göre bir hareket yapılabilir. MHP'den milletvekili olan Engin Alan ismindeki komutanın cezası kesinleşti. Şimdi yargısal süreç bitti mi bitmedi mi beklentisi var. Son kararı bekleyinceye kadar bir insanın tutuklu kalmasının sadece şahsını değil ailesini de toplumu da büyük bir zarar uğrattığı kanaatindeyim. "

"Bundan alacağımız şüphesiz bir takım dersler var"

Başbakan Yardımcısı Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin kararını olumlu bulduğunu vurgulayarak, "Bundan alacağımız şüphesiz bir takım dersler var. Ona göre yargının da bir hareketi belirleyeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Belediye başkan vekili Temel'in ziyaretinin başında Batman'ı nasıl bulduğunu sorduğunu kaydeden Arınç, "Batman'ı nasıl bulduğum bahsine girmeyelim. Çünkü önümüz seçim. 'Batman çok güzel bir il olmuş' dersem kısmen yalan söylemiş olurum, kısmen de sizin propagandanıza katkı sağlarım. Ama biz Batman'ı çok daha güzel görmek istiyoruz, çok daha gelişmiş görmek istiyoruz. Bir insanın huzurla yaşayabileceği, mutlu olabileceği bir şehir olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir değişikliğe ihtiyaç var"

Arınç, belediye başkanlığı görevinin milletvekili ve bakanlıktan daha zor olduğunu dile getirerek, kendisinin de 1994 yılında Manisa'dan belediye başkan adayı olduğunu hatırlattı.

Belediye başkanlığını çok az farkla kaybettiğini ifade eden Arınç, daha sonra belediye başkanı olmadığı için 2 rekat Şükür namazı kıldığını belirtti.

Arınç, şöyle devam etti:

"Çünkü siz halkla her gün iç içesiniz. Şikayetler, talepler olabilir. Büyük projelerin içerisinde kalırsınız, imkanlarınız yeterli olmayabilir. Belediye başkanlığı 24 saat hizmet noktasıdır. Bunu başarıyla yapan arkadaşlarımız var. Ama herkesi aynı noktada rahat göremiyorum. İnşallah bu dönem Batman halkı da en isabetli seçimi yapar. Belediyede olduğum için böyle diyorum, dışarıda başka tavsiyede bulunacağım. Onu da hoş görürsünüz, ne yapayım bu işler böyle... Siz 2 dönem yaptınız artık bundan sonra bir değişikliğe ihtiyaç var diye de düşünüyorum. Hayırlısı olsun."

Temel, ziyaretin sonunda Arınç'a el dokuma kilim ve Batman'ı tanıtan kitap, Maliye Bakanı Şimşek'e ise Türkçe-Kürtçe sözlük hediye etti.

Belediyedeki görüşme sırasında Başbakan Yardımcısı Arınç, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Bölge Toplantısında Bursa Belediye Başkan adayını açıklamasını televizyondan izledi.

"Çözüm süreci şu anda en güncel ve hayati konumuzdur"

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Batman Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyetini de ziyaret etti.

Cemiyet başkanı Arif Arslan ile görüşen Arınç, cemiyetin Batman'daki "Yerel Medya ve Bölgesel Medya Buluşmalarına" büyük destek verdiğini, bu nedenle kısa da olsa ziyaret etmek istediğini söyledi.

Çıkardıkları gazeteler ve konuşmalarıyla ildeki gazetecilerin kamuoyuna örnek teşkil ettiklerini vurgulayan Arınç, "Daha önce katıldığım toplantılarda da Batman'dan gazeteci arkadaşlarımızı yanımda gördüm. Onlar ödül alacak kadar başarılı bir gazetecilik yapıyorlar. Bizleri mekanlarında ağırladıkları için de ayrıca kendilerine teşekkür ederim" dedi.

"Çözüm süreci şu anda en güncel ve hayati konumuzdur" diyen Arınç, bu konuda medyanın çok etkili olacağına, çok başarılı sonuçlar alınmasına büyük katkı sunacağına inandığını belirtti. Batman'daki gazetecilerin bir taraftan gazetecilik yaparken bir taraftan da sürecin başarılı olması için destek olduklarını vurgulayan Arınç, cemiyet başkanı şahsında ilde görev yapan tüm gazetecilere teşekkür ettiğini kaydetti.

Cemiyet başkanı Arslan da Başbakan Yardımcısı Arınç'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, isminin yazılı olduğu tiftikten yapılan bir kilim hediye etti.

"Ekmen'i uygun bulduk"

Arınç, Batman Alyans Düğün Salonu'nda AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında yaptığı konuşmada da Belediye başkan adayları Mehmet Emin Ekmen'i takdim etmek için bir arada olduklarını belirterek, adaylar içerisinde Ekmen'in uygun bulunduğunu bildirdi.

Bütün güçleriyle Batman'da seçimi kazanmak için çalışacaklarını, Batman Belediyesinin layık olduğu başkana ve hizmetlere kavuşacağını dile getiren Arınç, Batman'ın hizmetin en büyüğüne layık olduğunu aktardı.

"Baykal korkusundan Gül'e oy vermeye hazırlar"

AK Parti'nin başarısının sırrını ortaya çıkarmak için araştırmalar yapıldığını belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Bunun altında bir sır var, nedir bu hikmet? Halkla bütünleşmek, halkın dilinden konuşmak, dürüst, ilkeli, kararlı ama cesur siyaset yapmak, dik durmak, diklenmemek, taviz vermemek, inancını ortada bırakmamak. Hamdolsun işin sırrı buradadır. Bir zamanlar onun bunun kaş göz çakmasından korkarak, birisinin hafifçe öksürmesinden korkuya kapılanlar gitti. Hamdolsun göğsünü siper eden iktidarlar geldi. Bir karikatür vardı. 10 cilt kitap yazmaya bedel. Tayyip bey var, karşısında da elpençe divan durmuş biraz mahcup 2 kişi var. Tayyip bey onlara soruyor, 'söyleyin ikinizden biri hanginiz bize oy verdi'. O kişinin kim olduğu önemli. Birisi Bahçeli, birisi de Kılıçdaroğlu. İkisinden biri AK Parti'ye oy verdiyse bu karikatürü çizeni tebrik etmek lazım. Bu karikatürdü, ama gerçek oldu günün birinde. Kılıçdaroğlu, bir gün boş bulundu. Televizyonda, söz döndü dolaştı cumhurbaşkanlığı seçimine geldi. Muhabir birden sordu. 'Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?'. Kılıçdaroğlu, 'tabi veririm' dedi. Sayın Baykal'ın korkusundan Abdullah Gül'e oy vermeye hazır bir CHP Genel Başkanı var. Demek ki Kılıçdaroğlu, karikatürü çizen adamın kalbini iyi okumuş, AK Partili de olsa birisine oy verebilirim diyor."

Arınç, Kırkpınar güreşlerinde 3 defa üst üste şampiyon olana altın kemer takıldığını, kendilerini böyle gördüklerini, geçen yerel seçimde Batman'da kazanmamış olabileceklerini, ancak Türkiye'de 2 bin 900 belediyenin bin 572'sini kazandıklarını vurguladı.

Batman'ın bölgenin en önemli illeri arasında bulunduğunu, her dönemde milletvekillerinin olduğunu, seçime ne zaman girdi Batman olarak alınlarının akıyla çıktıklarını aktaran Arınç, çok iyi bir adayla seçime gireceklerini, dünyanın, Türkiye'nin gözünün Batman'da olacağını belirtti.

"Bunun etkisi Batman ile sınırlı kalmaz"

Başbakan Yardımcısı Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada AK Parti kazanırsa, bunun etkisi Batman ile sınırlı kalmaz. Bütün Türkiye ve dünya buna dikkat eder. Bunun siyasi ve sosyal sebepleri var. O yüzden Bursa'da bir insan bir çalışacaksa, Batman'da beş çalışması lazım. Manisa'da iki çalışacaksa, sizin on çalışmanız lazım. Kimse Manisa'ya, Bursa'ya bakmaz, herkesin gözü Batman'da olacak. Başta il belediyesi olmak üzere ilçelerimizle kazanılması Türkiye'de müthiş bir sinerji meydana getirir. Sinerjiye bizim inancımızda bereket diyebilirsiniz. Batman'da bütün Türkiye'nin dikkat ettiği, özellikle çözüm sürecinde ve Türkiye'nin geleceği noktasında Batman'da kazanılan bir başarı mutlaka bir bereket, bir sinerji olacaktır. Bunu kazanmak için bütün maddi ve manevi gücümüzü kullanmamız lazım. Kimseyi suçlamadan, kavgayla vakit geçirmeden, Batman'da hangi zor şartlar altında siyaset yaptığınızı çok iyi biliyorum. Batman ve Türkiye'de kazanacağız, dünyaya örnek olacağız."

Siyasi propapagandanın ideoloji değil, hizmet üzerine yapılması gerektiğini, farklarının siyasette hizmete göre çalışmak olduğunu belirten Arınç, buyurgan değil, hizmetkar olduklarını anlattı.

Bir taksi şoförüne hangi partiye oy vereceğinin sorulması üzerine AK Parti'ye vereceğini bildirdiğini dile getiren Arınç, "Eskiden hastanelerde zorluk çektiğini belirtmiş. Şimdi ise Türkiye'nin başbakanı hangi hastaneye gidiyorsa, kendisinin de taksi şoförü olarak aynı hastaneye gittiğini söylemiş. Hava alanlarımız sayısı 40'ı geçti. 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Şimdi otoyollar yapıyoruz" dedi.

Herkesin en kaliteli, konforlu ve ucuz ulaşımdan istifade ettiğini, artık Türkiye'nin her ilinde üniversitenin bulunduğunu kaydeden Arınç, gece gündüz çalışarak milletin istediğini yapmaya çalıştıklarını, şimdi belediyelerde de bunu yapacaklarını dile getirdi.

"Aradaki oy farkı fazla değil"

Çok büyük hizmetleri halkın önüne koyduklarını, Bursa'da okul açılışında sınıfların yarısından fazlasında başörtülü öğretmenlerin ders verdiğini belirten Arınç, şöyle devam etti:

"1999 yılında Merve Kavakçı hanımefendiye mecliste yapılan muameleyi görmüştünüz değil mi? Üzülmüştünüz. Ne zaman Türkiye bu zulümden kurtulacak demiştiniz. Ama 31 Ekim günü artık TBMM'de 5 hanım milletvekili kardeşimiz başındaki örtüsüyle parlamenterlik görevini yapıyor. Çok şeyler yaptık, yapacağız da. Güçlüyüz, demokrasi ve insan hakları neyi gerektiriyorsa bunu yapacağız. Şiddetin, silahın, korkunun, endişenin olmadığı bir seçim düşünüyoruz. Bu şartlar olursa milletin daha farklı oy kullanacağına inanıyoruz. Aradaki oy farkı da fazla değil. Üye sayımız arttı. Daha şimdiden kazanma noktasında biz varız diyebilirim."

"Yapacağımız çok şey var"

Yerel seçimden sonra büyük bir seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin olacağını bildiren Arınç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2014 yılı çok zor, sıkıntılı ama çok bereketli. 30 Mart'ta Batman'da müjdeyi aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var. İnşallah aday göstereceğimiz kişinin daha birinci turda yüzde 60'la Cumhurbaşkanı seçildiğini de Batman seçiminden sonra ikinci bir zafer olarak göreceğiz. Bir sene sonra da milletvekili seçimi var. Onda da dilerim çok başarılı olalım. Bir dördüncü dönem AK Parti iktidarını Türkiye yaşasın. Çünkü yapacağımız çok şey var. Büyük hizmetler var."