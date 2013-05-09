Mahkeme kararı: Redhack terör örgütü değildir

Terörle Mücadale Yasası (TMY) ile görevli Ankara Başsavcı Vekilliği, birçok devlet kurumunun internet sitesine yönelik eylemleriyle gündeme gelen RedHack'e yönelik "silahlı terör örgütü" suçlaması konusunda fikir değiştirdi.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, daha önce Ankara Emniyeti’nin sitesine yönelik siber saldırı nedeniyle 10 kişiye “silahlı terör örgütü üyeliğiyle” dava açan savcılık, RedHack’in YÖK, Dışişleri Bakanlığı gibi kurumların sitelerine yaptığı saldırılarla ilgili yürüttüğü soruşturmada ise görevsizlik kararı verdi. Dosyayı normal savcılığa gönderen TMY Savcılığı, gerekçesinde RedHack’in “yasadışı örgüt” olduğunu, ancak eylemlerinin “şiddet içermediğini” kaydetti.

1997 yılında kurulan Kızıl Hackerlar olarak bilinen sanal aktivist grubu Redhack, Şubat 2012’de Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesine yönelik eylemiyle Türkiye’nin gündemine oturdu. Kurumun sitesinin veri tabanına giren grup, buradaki binlerce sayfalık belge ile ihbar maillerini ele geçirip, internet adresinden yayımladı. Dönemin özel yetkili Ankara Savcılığı, RedHack üyesi olduğu iddiasıyla yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, RedHack’in yapılanması anlatılırken, gruptan “silahlı terör örgütü” olarak bahsedildi. 10 kişiye, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve çeşitli bilişim suçlarını işlemekten dava açıldı. TMY ile görevli Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada üniversite öğrencisi Duygu Kerimoğlu’nun bulunduğu 3 öğrenci, 9 ay sonra sonra cezaevinden çıkabildi.

Ancak bu dava, Redhack’in eylemlerini durduramadı. RedHack, kamuoyunun tepkisini çeken işlere imza atan YÖK, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi gibi çok sayıda devlet kurumunun sitesini hackledi. YÖK’ün veri tabanından üniversitelerle ilgili çok sayıda yolsuzluk belgesi ele geçirilerek, internetten yayımlandı. RedHack’in son eylemi ise 1 Mayıs’ta Taksim’e girmek isteyen işçilere sert müdahale emrini veren İstanbul Valiliği’nin sitesi oldu.

“Mağdur” devlet kurumları, saldırılar sonrası Ankara TMY Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da yeni bir soruşturma başlattı. Biriken onlarca dosya iki savcı arasında paylaştırıldı. TMY Savcıları Mustafa Başer ve Sadık Bayındır, yaptıkları inceleme sonucunda görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi.

Kararın gerekçesinde, Redhack’in eylemlerinin şiddet içermediği, bu nedenle terörle mücadele savcılığının görev alanını girmediği ifade edildi. Redhack’in bir suç örgütü olduğu savunulan kararda, buna karşın örgütün silahlı olmaması nedeniyle soruşturmayı Bilişim Suçları Bürosu’nun bakması gerektiği kanaatine varıldı. Artık RedHack dosyasını, Bilişim Suçları soruşturacak.