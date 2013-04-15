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Redhack Çevre Bakanlığı'nın sitesini çökertti

Bakan Erdoğan Bayraktar'ın para vermesiyle gündeme gelen kanser hastası Dilek Özçelik için Redhack, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesini çökertti

15 Nisan 2013 18:49

Redhack, Çevre Bakanı ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın para vererek göndermeye çalıştığı kanser hastası Dilek Özçelik için bir süre bakanlık sitesini hackledi.

Redhack'in twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kanser hastası Dilek için Cevre Bakanligi hacklenmistir Kardeslerimize sahip cikacagiz! Sadaka vererek iktidari elde eden ve herkesi sadakayla kandiracagini sanan bakana armagan” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık fişi çekti

Bakanlık saldırının ardından internet sitesinin barındığı sunucuları fişini çekti ve siteye bir süre ulaşılamadı. Redhack bu konuda da, “Cevre Bakanligi da eli fişte bekliyormus, tebrik ederiz, siber ordu diye 'hizli fiş çeken' eleman almislar işe.. Bravo ;)” ifadelerini kullandı.

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redhackerdoğan bayraktarçevre ve şehircilik bakanlığıkanser

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