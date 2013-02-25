Redhack sanığı isyan etti: Bilgisayar bölümünü seçmez olsaydım

Redhack davasında yargılanan Egemen Kut, suçlamaları reddederek, "Bilgisayar bölümünü seçmez olsaydım" dedi.

Redhack (Kızıl Hackerlar) davasında, "Sol ve bölücü terör örgütlerinin tamamına dijital anlamda destek verdikleri, bu anlamda terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri" öne sürülen 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Alaaddin Karagenç, Reşit Pınaroğlu, Egemen Kut ve avukatları ile müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı Asuman Erdurmaz katıldı. Mahkeme Başkanı Tayyar Köksal, sanıkların suçla bağlantılarını tespit edecek bilirkişi heyetinin henüz görevlendirilemediğini bildirdi.

Duruşmada, sanık Egemen Kut savunmasını yaptı. İnternet ve bilgisayar kullanmayı arkadaşlarından öğrendiğini belirten Kut, mail adresinin şifresinin kaybolduğunu, bunu bulabilmek için internet ortamında "Redhack" grubuyla tanıştığını kaydetti.

"Redhack"a sempati duyduğunu, bu nedenle içinde "kızılhack" olan bir mail adresi aldığını anlatan Kut, "Redhack örgütüyle alakam yok. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sitesinin hacklendiğinden haberim yok. Herhangi bir kamu kurumunun veya Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesine girmedim" dedi.

'Bilgisayar bölümünü seçmez olsaydım'

Meslek yüksek okulunda bilgisayar bölümünde okuduğunu söyleyen Kut, "Bilgisayar bölümünü seçmez olsaydım. Derslerime de devam edemedim" diye konuştu.

Avukat Asuman Erdurmaz, Denizli Vergi Dairesi'nin sitesinin de hacklendiğini ancak bu duruma iddianamede yer verilmediğini ifade ederek, yeni bir iddianame hazırlanmasını ve Denizli Vergi Dairesi'nin davaya dahil edilmesini katılmasını talep etti.

Sanık avukatlarından Yusuf Gözel de yeni bir iddianame hazırlanmasını kabul etmediklerini kaydederek, sanıkların, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bilişim sistemine yasa dışı yollarla girip girmediğinin belirlenmesi için IP adreslerinin ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarının incelenmesini, bilirkişi raporunun bu doğrultuda hazırlanmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Köksal, Redhack dosyası kapsamlı olduğu için bilirkişi bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır da dosyanın bilirkişiye tevdi edilerek, raporun beklenmesini talep etti.

Denizli Vergi Dairesi'ne ilişkin katılma talebini reddeden mahkeme, sanık müdafilerinin talepleri doğrultusunda bilirkişi raporunun aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.