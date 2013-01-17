Redhack’ın usulsüzlük iddiaları doğru mu?

Hülya Karabağlı/ Ankara

MHP Kütahya Milletvekili Prof. Alim Işık, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, Redhack’ın belgelere dayandırarak kamuoyuna açıkladığı bazı üniversitelerdeki usulsüzlük ile çok sayıda gizli belgenin ele geçirildiği iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Işık’ın 8 üniversite hakkındaki iddialarla ilgili yönlendirdiği sorular şöyle:

Promosyonun 162 bin 164 lirası eksik mi yatırıldı?

-Fırat Üniversitesinde; promosyon bedeli olarak elde edilmesi gereken paranın üniversite hesabına 162 bin 164 lira eksik yatırıldığı, üniversitenin faiz geliri kaybının bir milyon 884 bin 335 TL olduğunun belirlendiği, bankanın hibe ettiği Audi-A8 Long 3.0 TDİ QUAT model otomobil dışındaki promosyon bedellerinin üniversite muhasebe kayıtlarında görünmediği,

-Giresun Üniversitesinde; bir cihaz için kurulumu yapılmadan 664 bin 34 TL ödendiği, Kalkınma Bakanlığı’nın 83 kalem makine teçhizat alımı için tahsis ettiği 2 milyon 832 bin TL’lik ödenekle sadece 9 kalem makine alındığı,

-Gazi Üniversitesinde; Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine iş merkezi ve konut yapılmak üzere çıkılan ihalenin “iktidara ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yakın” olduğu ileri sürülen Kuzu İnşaat firmasında kaldığı ve ihalenin yüzde 42,6 ile sonuçlanmasına karşılık eski Rektörün bizzat devreye girerek üniversitenin payını yüzde 40’a düşürdüğü,

Öğrenci harçları başka bir üniversiteye mi gönderildi?

-Uludağ Üniversitesinde; öğrencilerin ödediği harçların 535 bin TL’lik kısmının doğrudan üniversite bütçesine aktarılıp kayıt altına alınması gerekirken, usulsüz olarak Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı‘na aktarıldığı, Rektörlüğün harçları bağış gibi göstererek aktarma yaptığı, temizlik ihalesinde de 12 milyar 112 milyon 530 bin TL’lik yolsuzluk yapıldığı,

-İstanbul Üniversitesinde; Ziraat Bankası Beyazıt Şubesiyle yapılan protokol gereğince bankadan alınan 1 milyon 537 bin TL’lik nakdi yardımın üniversite bütçesine aktarılmadığı, Rektörlüğün de promosyonlar karşılığı 431 bin 936 lira değerinde 6 Passat marka otomobille, 323 bin 501 liralık 1 BMW otomobil bağışını bütçe kalemine yazmadığı,

Sahte diplomalı öğretim elemanı mı alındı?

-Hacettepe Üniversitesinde; yeni Rektörün kendinden önceki iki rektör hakkında YÖK’e yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu,

-Kastamonu Üniversitesinde; C.A. isimli birinin sahte diplomayla önce öğretim elemanı, daha sonra meslek yüksekokuluna Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı yapıldığı,

-Marmara Üniversitesinde; Tıp Fakültesi Vakfına ait AcademicHospital ve Tıp Merkezi’nde görevlendirilen akademisyenlere 17 milyon 580 bin TL’lik fazla ve yersiz ödeme yapıldığının tespit edildiği,yönündeki iddiaları içeren haberler doğru mudur? Doğru ise şimdiye kadar hükümetinizce anılan üniversiteler ve benzeri durumdakiler hakkında nasıl bir işlem yapılmış ya da yapılmaktadır? Şimdiye kadar ne tür sonuçlara varılmış ve hangi kararlar alınmıştır?