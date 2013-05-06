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RedHack İstanbul Valiliği'ni hack'ledi!

RedHack İstanbul Valiliği'nin internet sayfasını hackledi, sayfaya yerleştirdiği görsel üzerine, 'Ben Sana Vali Olamazsın Demedim, ben sana ADAM olamazsın dedim. Herkes Mutsuz bir tek Vali Mutlu' yazıldı.

06 Mayıs 2013 12:30

İnternet hacker grubu RedHack, İstanbul Valiliği'nin resmi internet sayfası www.istanbul.gov.tr ve onun alt sitesi, www.istanbulajans.com.tr internet sayfasını 'hackledi'.

Redhack tarafından yapılan eylemde 'www.istanbul.gov.tr' adresinin ana sayfasına İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla ilgili bir görsel yerleştirildi. Görsel üzerine 'Ben Sana Vali Olamazsın Demedim, ben sana ADAM olamazsın dedim. Herkes Mutsuz bir tek Vali Mutlu' ibaresi yazıldı.

Redhack eylemi Twitter'da 1 Mayıs'a destek amaçlı yaptığını duyurdu. Valiliğin internet sitesi yarım saat içinde düzeltildi.

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redhackistanbul valiliğinternet sayfası1 mayıshüseyin avni mutlu

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