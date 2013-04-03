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Bilim / Teknoloji

Redhack'in twitter hesabı kapatıldı

Sosyalist hacker grubu Redhack'in en yaygın twitter hesabı @theredhack Twitter tarafından kapatıldı

03 Nisan 2013 13:11

Redhack'in Twitter hesabı kapatıldı. Twitter'ın bu kapatma kararının 7 Nisan'da İsrail devletini hedef alacak eylemler öncesinde gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Redhack ve Anonymous Mart ayında düzenledikleri bir eylemle İsrail gizli istihbarat servisi Mossad'ın sitesini çökertmiş ve İsrail devletinde çalışanlardan 35 bine yakın kişinin isim ve adresini açıklamıştı.

sansursuzhaber.com'da yer alan habere göre, Redhack'in yaklaşık 150 bin takipçili Twitter ana hesabının hiçbir bahane belirtilmeden kapatılması Twitter üyelerinin tepkisini çekti.

#RedHackSUSTURULAMAZ tagını oluşturan Twitter kullanıcıları Redhack'e uygulanan sansürü protesto ediyorlar.

Geniş bir katılımcısı olan protesto sürerken, Redhack'in diğer hesaplarından Twitter tüm hesaplarını kapatsa bile İsrail'e yönelik mücadelenin süreceği bildirildi.

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