Mahir Ünal'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması: Etik farkındalık çalışmamız ahlaki iki yüzlülüğü gözler önüne sermiştir

‘Sosyal Medya Etik Kuralları’ bağlamında ‘Yeşil Top’ uygulamasını başlatan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşımla ilgili “Etik farkındalık çalışmamız ahlaki iki yüzlülüğü gözler önüne sermiştir” dedi.

Twitter’dan paylaşımda bulunan Mahir Ünal, “bir kişinin ahlaksızlığının 10 milyon üyesi olan bir harekete mal edilemeyeceğini” söyledi.

Mahir Ünal’ın paylaşımı şöyle:

“Etik farkındalık çalışmamız ahlaki iki yüzlülüğü gözler önüne sermiştir. Nasıl kendi teröristlerine sahip çıktılarsa, aynı şekilde ahlaksızlık kendi taraflarından geldiğinde mubah görüp, yapılan çirkinliğe kol kanat gerdiklerini ortaya tüm açıklığı ile ortaya koymuştur.

Biz ilkeli siyasetin peşindeyiz, kimden gelirse gelsin ahlaksızlığa karşı duruyor, her koşulda erdemi savunuyor, ilkelerimizi muhafaza ediyoruz. Siz ise her şeyden önce ilkesizsiniz, içinizdeki ahlaksızlara sessiz ve körsünüz, dürüst değilsiniz. Şüphesiz sizin tam karşınızdayız.

Biz teşkilat mensuplarımızdan, üyelerimizden herhangi birisinin küfür ve hakaretine asla sahip çıkmadık, yapanı ihraç ettik, her türlü gayri ahlaki tutumu reddettik, sizse her seferinde küfürbazları, ahlaksızları ödüllendirdiniz.

Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine, ailesine, bizlere yapılan hakaretlere, küfürlere tamamen sessiz kalanlar, bir kişinin asla kabul edemeyeceğimiz ahlaksızlığını 10 milyon üyesi olan bir harekete mal etmek gibi aşağıların aşağısı bir tutum sergiliyor, bizi hiç şaşırtmıyorlar."

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