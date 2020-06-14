Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımla ilgili Şamil Tayyar 'Yeşil nokta provokatif hesapların sığınağı oldu" dedi

T24 Haber Merkezi

Vedat Muti hesabını kullanan kişinin cinsiyetçi paylaşımından sonra sosyal medyada "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi açıldı.

Sosyal medyadaki etikete, kısa bir süre önce 'Etik kurallara uyuyorum' ve 'Milli' anlamına gelen sembolleri kullanan hesaplardan cinsiyetçi saldırıya uğrayan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. Kaftancıoğlu Twitter hesabından "Kadın dayanışması adına özellikle AKP’li kadınları Başak Demirtaş’a destek vermeye, savcıları ve hakimleri de görevlerini yapmaya davet ediyorum. Trol diyoruz ciddiye almıyoruz diyoruz ama bu kadar da bayağılaşmasanız keşke'"dedi.

'Vedat Muti7' adını kullanan kişi Twitter hesabında, AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın duyurusun yaptığı 'Etik kurallara uyuyorum" anlamına gelen 'Yeşil nokta' sembolünü kullandığı görüldü.

Konuyla ilgili AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden bir süre önce istifa eden Şamil Tayyar "Selahattin Demirtaş’ın eşi için ahlaksızca paylaşım yapan kişi provokatördür, yasal işlem yapılmalıdır" dedi.

Tayyar bir de Mahir Ünal'ın başlattığı ve sosyal medyada etik farkındalık için hesaplara eklenen 'Yeşil nokta' sembolünün provokatif hesapların sığınağı haline geldiğini söyledi. Tayyar'a göre AKP'li hesaplar bu işaretten kurtulmalı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'de Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için "Çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" dedi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı da "Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" dedi.

Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımda bulunan kişinin hesabının daha sonra askıya alındığı görüldü.