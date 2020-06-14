Adalet Bakanı: Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyorum, hukuk gereğini yapacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımı kınadığını belirtti.

Bakan Gül sosyal medya hesabından, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

Twitter'da 'Vedat Muti7' isimli kullanıcı, Başak Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Selo içerde karısı dışarıda yanıyordur şimdi söndürmek lazım" ifadesini kullandı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın duyurusunu yaptığı 'Etik kurallara uyuyorum" anlamına gelen 'Yeşil nokta' sembolünü kullandığı görüldü.

Paylaşımın ardından "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi açıldı. 'Vedat Muti7' hesabı askıya alındı.

TIKLAYIN | Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımla ilgili Şamil Tayyar 'Yeşil nokta provokatif hesapların sığınağı oldu" dedi