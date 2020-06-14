Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması: Bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime mal etmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada “Terör örgütlerine sırtını dayayanları mağdur pozisyona iten bu ahlaksızların kimler oldukları ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur” dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun şöyle yazdı:

“Kimse hakaret etmesin, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye en çok mücadele eden de biziz. Çünkü adı, sanı ve makamı belli olan kimi muhalefet partililerin küfür ve hakaretlerine yıllardır en çok maruz kalmış olan da biziz. HAMDOLSUN, TEMİZ SİYASETİ, TEMİZ TOPLUMU SAVUNAN BİZİZ!

Terör örgütlerine sırtını dayayanları mağdur pozisyona iten bu ahlaksızların kimler oldukları ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur Bu noktada kimsenin kendine ahlaki üstünlük atfetmesinin ya da aşağılık kompleksine girmesinin bir anlamı yoktur. Gerçekler ortadadır.

Sosyal medya mecralarında her gün sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine, çalışma arkadaşlarına hakaret edenler bugün adı sanı belli olmayan bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime mal etmeye çalışıyorlar. Oysa ki hakikati ve ahlaklı davranmayı her alanda savunanlar bizleriz”

Ne olmuştu?

Twitter'da 'Vedat Muti7' isimli kullanıcı, Başak Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Selo içerde karısı dışarıda yanıyordur şimdi söndürmek lazım" ifadesini kullandı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın duyurusunu yaptığı 'Etik kurallara uyuyorum" anlamına gelen 'Yeşil nokta' sembolünü kullandığı görüldü.

Paylaşımın ardından "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi açıldı. 'Vedat Muti7' hesabı askıya alındı.

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