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Kültür-Sanat

Madonna’nın son albümü internete sızdırıldı!

Hacker’lar, ünlü şarkıcının henüz ismi bile koyulmamış albümünü internete sızdırdı

19 Aralık 2014 18:51

Sony Pictures’ı hack’leyen Kuzey Kore Hacker’larının, şirketin henüz vizyona bile girmemiş filmlerinin çalıp internette yayınlayarak Sony’e yüz milyonlarca dolarlık zarar vermesinin şoku hala geçmemişken bu kez de bir grup hacker, Madonna’nın henüz piyasaya çıkmamış ve adı bile konulmamış 13 şarkılık yeni albümünü çalarak internette yayınladı.

Scroll.com.tr’deki habere göre, müzik dünyası ünlü şarkıcının yeni bir albüm yaptığından dahi haberdar değilken, piyasada sürpriz etkisi yaratarak albüm satmayı planlayan Maddona’nın hayalleri suya düşmüş oldu. Instagram hesabından hayranlarına, “internete sızan şarkılarımı dinlemediğiniz için teşekkür ederim,” diyerek dinleyicilerinden hacker’lara prim vermemelerini rica eden Madonna da hack olayını doğrulamış oldu.


 

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