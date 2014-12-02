'Hollywood'da ırkçı ve cinsiyetçi egemenlik

Hollywood’un en büyük film stüdyolarından biri olan Sony Pictures Entertainment çok büyük kapsamlı ve etkili bir ‘hack’lemenme olayının hedefi olmuş durumda. Geçen hafta gerçekleşen olayda, daha gösterime girmemiş 5 film, şirketle ilgili bazı özel belgeler ve şirketin resmi Twitter hesabı gasp edildi.

Olayın arkasında kimin olduğu hala belirsizliğini korurken, bazı belgelerin hacklenerek ortaya çıkması, önemli başka bir konuyu da gündeme getirdi. Film sektöründe en önemli şirketlerden biri olan Sony Pictures Entertainment'ta gözle görülür bir 'beyaz erkek' egemenliği mevcut. Şirkette en yüksek maaş alan çalışanların yüzde 94’ü erkekken, yüzde 88’i de beyaz.

Söz konusu ırkçı ve cinsiyetçi tutumu hacklenen belgeleri inceleyerek ortaya çıkaran ve yazısına konu alan Kevin Roose, ABD'nin en saygın gazetelerinden Huffington Post'ta "Hacklenen belgeler bir Hollywood stüdyosundaki çarpıcı cinsiyet ve ırk ayrılığını ortaya çıkardı" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şöyle aktarıyor:

"Bu sabah elime geçen bir link sayesinde, anonim olarak internete yüklenen belgelere ulaşma imkânım oldu. Saatlerce bu dosyaları inceledikten sonra gözüme takılan ilginç bir nokta oldu: 6 binden fazla Sony Pictures çalışanının bilgilerini içeren bir tablo. Tabloda çalışanlarlar ilgili pek çok konuda bilgi vardı: İsimleri, iş tanımları, ev adresleri, maaşları, vs...

Normalde, bu bilgiler, film endüstrisindekiler için dedikodu niteliği taşıması dışında, kimse için bilgilendirici değil gibi duruyor. Ancak listeyi incelerken, dikkate değer bir şey fark ettim: Sektörde en çok para kazananlar arasında çok açık bir homojenlik vardı. Tabloya bakarak söyleyebilirim ki, Sony Pictures’ta en yüksek maaşlarla çalışan ve en yüksek mevkide çalışanlar çoğunlukla ‘beyaz’ ve ‘erkek’.

‘Hack’lenmiş olan bilgilere göre, Sony Pictures’ta yıllık olarak 1 milyon dolar ve üstünde kazanan 17 ABD’li çalışan var. Bu 17 kişiden sadece bir tanesi, Amy B. Pascal(Sony Pictures Entertainment’ın eş başkanı ve SPE’nin Motion Picture Grubu’nun başkanı) kadın. Pascal ve Michael Lynton(Sony Entertainment’ın CEO’su) 3 milyon dolarla listedeki yıllık en yüksek kazanca sahip iki kişi.

1 milyon doların üstünde kazananların diğerleri de aşağıda listedeki gibi:

Buna ek olarak, Sony Pictures’ın en yüksek maaşa sahip çalışanlarının neredeyse tamamı beyaz. Bu 17 kişiden 15’i beyaz tenliyken, sadece biri, Dwight R. Caines Afro-Amerikan ve sadece biri, Man Jit Singh Güney Asyalı. Başka bir deyişle, eğer yanlış değilsem, en yüksek maaş alan Sony Pictures çalışanlarından yüzde 94’ü erkekken, yüzde 88’i de beyaz.

Sony Pictures, sektörde yüksek oranla beyaz erkeklerin çalıştığı ve en yüksek maaşlarla erkeklerin lider olduğu tek şirket değil. Ancak hacklenerek ortaya çıkan ‘görünürde önemsiz olan’ bu bilgiler, en büyük Hollywood stüdyosunun mevkisi en yüksek çalışanlarının Silicon Valley teknoloji şirketlerinden ve büyük Wall Street bankalarındakinden bile daha az farklılık gösterdiği. Belki de Sony Pictures, hacklenme olayı sonrasında güvenlik önlemlerini artırmanın yanında, belki de yazıda bahsedilen bu durumuyla yüzleşmek zorunda."