Macera filmi gibi firar: Malzemeleri ağaç oyma kursundan aldılar

18 mahkumun firar ettikten 1 gün sonra yakalandığı Bingöl’de yapılan ilk incelemelerde kaçış planı yapan mahkûmların 3 ay kaşık bıçak kullandığı daha sonra da cezaevi yönetimi tarafından açılan ağaç oyma ve seramik kurslarının malzemesiyle tünelin tamamlandığı ortaya çıktı

Bingöl Cezaevi’nde yaşanan firar olayıyla ilgili başlatılan ilk incelemelerde, kaçış planı yapan mahkumların 3 ay kaşık ve bıçak kullandığı, daha sonra cezaevi yönetimince açılan seramik kursu ile ağaç oymacılık kursundaki malzemelerle tüneli kazmayı sürdürdükleri ortaya çıktı. Ayrıca, cezaevi çatısındaki kalasların firar tüneline nasıl getirildiği merak konusu olurken, 18 PKK’lının tünelden 45 dakikada firar ettikleri tespit edildi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, Bingöl’ün Ortaçanak köyü kırsalında sona eren 30 saatlik kaçışın ardından yakalanan hükümlü ve tutukluların gerçekleştirdiği son yılların en ilginç cezaevi firarıyla ilgili yeni ayrıntılar günışığına çıktı. Kaçış eyleminin anlaşılmasıyla birlikte ihmal ya da kasıt iddialarının araştırıldığı Bingöl M Tipi Cezaevi’ndeki incelemenin ilk aşamasında önemli bilgilere ulaşıldı.

‘Islah’ kursuydu ama

Firarda kullanılan tünelin kazılmasında cezaevi yönetiminin, “tutuklu ve hükümlülerin ıslah edilmesi” projesi çerçevesinde açtığı seramik ve ağaç oymacılık kursunun etkili olduğu tespit edildi. Firarilerin, bu kursa devam eden bazı hükümlü ve tutuklulardan malzeme yardımı aldığı anlaşıldı.

Kursun yapıldığı bölümün, firarilerin koğuşuna yakın olması ve kursiyerlerin başında cezaevi görevlileri olması gerekirken nöbetçi personel bulunmaması nedeniyle kursta kullanılan bazı alet, araç gereç ile özellikle ağaç malzemelerin kolaylıkla tünelin kazıldığı koşuğa ulaştırıldığı anlaşıldı.

Kursiyerlerin zaman zaman cezaevi yönetiminden “malzeme bittiği”, “kaybolduğu”, “kırıldığı” gerekçesiyle yeni alet ve malzeme istediği bu isteklerin cezaevi yönetiminde sorgulanmadan yerine getirildiği saptandı. Tüneli kazan mahkumların elektrik hattı çektikleri tünelde, elektrikle kullanılan spiral aletini kullanarak kesme işlemi yaptıklarına yönelik bilgiler de yapılan araştırmada ortaya çıktı.

45 dakikada çıktılar

Yapılan araştırmalarda, kaçış kararı alan firarilerin kazdıkları tünelden çıkışının yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirlendi. Tüneli kazmaya başladıklarında ilk aşamada 3 ay boyunca meyve bıçakları ve kaşık kullandıkları anlaşılan firarilerin, kazı işlemi sırasında 5 kez yön belirleme işlemi yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, tünelin kazımının tamamlanmasıyla birlikte kaçış öncesinde üzerlerine iki kat kıyafet giyen firarilerin, tünelde sürtünmeden kaynaklanan kirlenme nedeniyle kıyafetlerinin üst katını çıkarıp yola devam ettikleri saptandı.

Üç gruba bölündüler

18 kişilik firar grubunun kaçışı 6’şarlı grup halinde gerçekleştirdikleri saptandı. Tünelin rahatça çıkış imkanı vermesine karşın firarilerin birbirlerini görecek şekilde üç gruba ayrıldıkları ve çıkış yaptıkları, daha sonra kırsalda yeniden toplandıkları belirlendi.

Yakalandıktan sonra savcılık talimatıyla Bingöl Emniyeti’nde sorgulanan firarilerin tamamı yeniden tutuklandı. Hükümlü olarak firar ettikten sonra tutuklanan 4 PKK’lının Ankara’ya, tutuklu olarak firar ettikten sonra tutuklanan 13 PKK’lının ise Van’a nakledildiği öğrenildi.

Mahkûmlar Ankara ve Van’a gitti

Yakalanan PKK’lılar dün akşam saatlerinde Bingöl Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıdaki ifadeleri ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen PKK’lılar mahkemede ’susma’ hakkını kullandı. Tutuklanan PKK’lılar geceyi kaçtıkları M Tipi Cezaevi’nde geçirdikten sonra bugün büyük gizlilik içinde başka cezaevlerine sevk edildi. PKK’lılardan 13’ü Van F Tipi Cezaevi, 4’ü ise Ankara F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Bu arada, cezaevi binasında yapılan incelemelerde, çatı bölümünde de toprak bulunduğu öğrenildi. Firarilerin, tünelden çıkan toprağın bir bölümünü kanalizasyonda eritirken, binanın çatısında da toprak biriktirdiği belirlendi. Ayrıca, binanın çatısında bulunan kalasların bir bölümünün tünelde çekmeyi önlemek amacıyla direk olarak kullanıldığı saptandı. Bu çerçevede, çatıdaki kalasların nasıl tünele indirildiği de soru işaretlerine neden oldu.