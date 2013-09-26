Bingöl'de cezaevi müdürü, 3 müdür yardımcısı ve başgardiyan görevden alındı

"PKK'ya üye olmak", "yardım ve yataklık etmek" suçlarından Bingöl M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 18 kişinin kazdıkları tünelden firar ettiği olayla ilgili olarak, Bingöl M Tipi Cezaevi'nin müdürü, 3 yardımcısı ve başmemur görevden alındı.

Adalet Bakanlığı, Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumundagerçekleşen firar olayına ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma devam ettiğini ve soruşturmanın selameti açısından; Birinci Müdür, üç İkinci Müdür ve bir Başmemur'un, Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki görevinden alındığını açıkladı.

