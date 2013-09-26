Firari 17 PKK'lı yakalandı, 1 aranıyor

Bingöl M Tipi Cezaevi'nden firar eden 17 tutuklu ve hükümlü, 1 gün sonra Ortaçanak köyü kırsalında yakalandı, 1 firari ise halen aranıyor. İHA’lar tarafından yerleri tespit edilen firarilerin, yakalandıkları sırada silahsız olduğu öğrenildi.

"PKK'ya üye olmak", "yardım ve yataklık etmek" suçlarından Bingöl M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 18 kişi dün kazdıkları tünelden firar etti.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işbirliğiyle yürütülen operasyonda, İnsansız Hava Aracı aracılığıyla da havadan ve karadan arama tarama yapıldı.

Düzenlenen operasyonlara Kobra ve Skorksy helikopterleri de destek verdi.

Firar eden 18 tutuklu ve hükümlüden 17'si Bingöl Merkez Ortaçanak köyü kırsalında yakalandı. Kayıp olan diğer PKK'lının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bir televizyon kanalına konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, olayın ayrıntılarını anlattı.

'Jandarma taburları etraflarını sardı'

Firar olayının ardından güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını belirten Bakan Güler, “Firarin bulunduğu alanlar tespit edildi. O bölgeye Özel Harekat taburları gönderildi, etrafları sarıldı. Jandarmayı bu güzel operasyonu nedeniyle kutluyorum” dedi.

Kendisine gece boyunca bilgi verildiğini kaydeden Güler, “Gece bilgi aktarıldı, tespitler yapıldı. İyi bir harekat yapıldı” diye konuştu.

Güler, bir soru üzerine firarilerin silahsız yakalandığını dile getirdi.

'İhmali olanlar için yasal işlem yapılacak'

Kaçışla ilgili iddiaların araştırıldığını vurgulayan Bakan Güler, şöyle konuştu:



“Bu bilgilerin hepsi ön bilgiler olarak değerlendiriyorum. Nasıl kaçtılar, hangi sürede kaçtılar, kimler yardım etti? Elbette bu konuda esiklikleri, ihmali olanlar varsa haklarında her türlü yasal işlem yapılacak.”

Sayımda ortaya çıkmıştı

Bingöl-Muş karayolunun 12’nci kilometresindeki Kaleönü Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda kalan 18 PKK’lının firar ettiği dün sabahki sayımda ortaya çıktı.

Aralarında örgütün dağ kadrosunda bulunan, güvenlik görevlilerinin şehit edildiği saldırıları yapan ve çatışmalarda yakalananların da yer aldığı 14’ü hükümlü, 4’ü tutuklu 18 PKK’lının sabah koğuşlarında olmadığı tespit edilince geniş çaplı arama yapıldı.

Tüneli bir yılda kazmışlar

PKK’lıların tünel kazarken çıkardıkları topraklar ile tünel kazılırken kullanılan kazma ya da kürek de bulunmadığı belirtildi.

Bu konuda cezaevi içinde de arama başlatılırken, PKK’lıların tüneli yaklaşık 1 yılda kazdıkları sanılıyor. Firari PKK’lıların cezaevi içinden de yardım alabileceği ihtimali üzerinde duran güvenlik güçleri, bu konuyu da araştırıyor.

PKK’lıların cezaevi dışına çıktıktan sonra bölgede kendilerini bekleyen bazı kişilerin yardım alıp, üzerlerindeki elbiseleri de değiştirmiş olabileceği belirtildi. Firar eden hükümlü ve tutukluların, son dönemlerde kendilerini ziyarete gelen kişilerin de yakın takibe alındığı bildirildi.

Kaçan PKK'lıların isimleri

Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar eden 18 PKK’lının isimleri şöyle:

Baran Günana (Kars), Selami Kızıl (Mardin), Diren Yaşa (Diyarbakır), Veli Taşkıran (Diyarbakır), Şeref Gülen (Diyarbakır), Ahmet Oyunlu (Diyarbakır), Ramazan Benice (Diyarbakır), Rıdvan İpek (Diyarbakır), Ali Nergis (Diyarbakır), Devrim Kavak (Batman), Diyar Kaydu (Diyarbakır), Ekrem Taş (Bingöl), Hüseyin Barsak (Siirt), İbrahim Engin (Diyarbakır), Emrah Ubiç (Kars), Cemil Doster (Diyarbakır), Osman Kılıç (Bingöl), Ozan Alpkaya (Mardin).