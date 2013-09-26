Firari PKK'lılar 3 metre derinlikte, 80 metre uzunluğundaki tünelden kaçmış

PKK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek suçlarından Bingöl M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 18 kişi, kazdıkları tünelden firar etti. Firari tutuklu ve hükümlülerin yaklaşık 80 metre tünel kazdıkları belirlendi.

Cezaevi dış duvarına 10 metre uzaklıktan geçen kentin atık sularının geçtiği üstü açık kanalın olduğu mevkide tünelden çıkan PKK’lı hükümlü ve tutuklular izlerini kaybettirdi.

Kaçan PKK’lıların yakalanması için operasyonlar başlatılırken, çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimleri uyarıldı.

Sayımda ortaya çıktı

Bingöl-Muş karayolunun 12’nci kilometresindeki Kaleönü Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda kalan 18 PKK’lının firar ettiği bu sabahki sayımda ortaya çıktı.

Aralarında örgütün dağ kadrosunda bulunan, güvenlik görevlilerinin şehit edildiği saldırıları yapan ve çatışmalarda yakalananların da yer aldığı 14’ü hükümlü, 4’ü tutuklu 18 PKK’lının bu sabah koğuşlarında olmadığı tespit edilince geniş çaplı arama yapıldı.

Gece yarısı kaçtılar

Aramada bir koğuşta tünel kazıldığı ve 18 PKK’lının bu tüneli kullanarak gece yarısı kaçtıkları belirlendi.

Yapılan araştırmada koğuştan başlayan ve yaklaşık 80 metre olduğu belirtilen tünelin cezaevi dış duvarına yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan kentin atık sularının geçtiği üstü açık kanalın olduğu yerde bittiği belirlendi. Nöbetçi kulübesinin de bulunduğu bölgede jandarma geniş çaplı araştırma başlattı.

Tüneli bir yılda kazmışlar

PKK’lıların tünel kazarken çıkardıkları topraklar ile tünel kazılırken kullanılan kazma ya da kürek de bulunmadığı belirtildi.

Bu konuda cezaevi içinde de arama başlatılırken, PKK’lıların tüneli yaklaşık 1 yılda kazdıkları sanılıyor. Firari PKK’lıların cezaevi içinden de yardım alabileceği ihtimali üzerinde duran güvenlik güçleri, bu konuyu da araştırıyor.

PKK’lıların cezaevi dışına çıktıktan sonra bölgede kendilerini bekleyen bazı kişilerin yardım alıp, üzerlerindeki elbiseleri de değiştirmiş olabileceği belirtildi. Firar eden hükümlü ve tutukluların, son dönemlerde kendilerini ziyarete gelen kişilerin de yakın takibe alındığı bildirildi.

Firarilerin isimleri

Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar adan 18 PKK’lı şunlar:

Baran Günana (Kars), Selami Kızıl (Mardin), Diren Yaşa (Diyarbakır), Veli Taşkıran (Diyarbakır), Şeref Gülen (Diyarbakır), Ahmet Oyunlu (Diyarbakır), Ramazan Benice (Diyarbakır), Rıdvan İpek (Diyarbakır), Ali Nergis (Diyarbakır), Devrim Kavak (Batman), Diyar Kaydu (Diyarbakır), Ekrem Taş (Bingöl), Hüseyin Barsak (Siirt), İbrahim Engin (Diyarbakır), Emrah Ubiç (Kars), Cemil Doster (Diyarbakır), Osman Kılıç (Bingöl), Ozan Alpkaya (Mardin).

Bölgede alarm verildi

Cezaevinden 18 PKK’nın firar ettiğinin ortaya çıkması ardından başta Bingöl merkez olmak üzere geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kırsal kesimlere kaçtıkları tahmin edilen PKK’lıları yakalamak için havadan helikopterler de arama tarama faaliyetine katıldı.

PKK’lı hükümlü ve tutukluların firar ettiğinin anlaşılmasının hemen ardından Bingöl’ün yanı sıra Elazığ, Muş, Diyarbakır başta olmak üzere tüm il ve ilçelerdeki güvenlik birimleri uyarıldı.

Bingöl-Diyarbakır karayolunda araçlarda arama

Firarilerin yakalanması için Bingöl-Diyarbakır karayolunun Diyarbakır girişinde emniyet birimleri tarafından yol kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktasındaki polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurup kontrol etti.

Adalet Bakanı'ndan açıklama

Bu arada Adalet Bakanı Sadullah Ergin, firar olayı ile açıklamalarda bulundu.

Bakan Ergin, "Sabah sayımında ortaya çıkan bir tablodur. 14'ü tutuklu, 4'ü hükümlü toplam 18 kişinin firar ettiğine dair bilgi aldık. Konu ile ilgili incelemeler devam etmektedir. 18 kişinin tünel kazarak firar ettiği anlaşılıyor. Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet Bingöl'e hareket etti" diye konuştu.

Kente 12 kilometre uzaklıkta

M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, il merkezindeki Kaleönü Mahallesi Muş karayolu üzeri 10’uncu kilometrede il merkezine 12 kilometre uzakta bulunuyor.

Bölgedeki bütün güvenlik birimlerini alarma geçiren firar olayının görüldüğü Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun inşası 1990 yılında tamamlandı, aynı yıl mahkum kabulüne başlandı. Toplam 30 bin 250 metrekare alan üzerinde kurulan cezaevinde Ceza İnfaz Kurumu Ana Binası, Ana Hizmet Binası'nın bitişiğinde Jandarma Bölük Komutanlığı, Ziyaretçi Kayıt Kabul Binası bulunuyor. Firar olayının görüldüğü Ceza İnfaz Kurumu Ana Binası A ve B Blok’tan meydana geliyor. Cezaevindeki her blokta 3 koridor ve toplam 45 oda bulunuyor. Ayrıca birer konferans salonu, revir, derslik, bilgisayar sınıfı, kütüphane, terzihane ve kuaför salonu bulunuyor.

Kapasitesi 325

Bingöl M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu, 260 mahkum kapasiteli yaptırılırken Adalet Bakanlığı’nın kararı ile bu rakam 325’e çıkarıldı. Cezaevinin bir bölümü, ’Yüksek Güvenlikli Ceza infaz Kurumu’ statüsüne aldı.

Cezaevinde 1 müdür, üç 2’nci müdür, 12 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 91 infaz ve koruma memuru kadrosu bulunuyor.